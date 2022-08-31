銀行分行互通消息 助警破投資騙案 192名銀行職員截騙有功獲獎

中銀香港不同分行的營運主管李女士和王先生，稱對最終幫a到事主感到開心。 (羅繼盛攝)

提防電話和網上騙案以不同渠道加強宣傳，但仍有市民受騙。警方於今年上半年接獲12,326宗騙案，較去年同期顯著升42%。有86歲婆婆接獲騙徒冒認女兒的電話後，到銀行要求匯款400萬元；亦有受害人賺錢心切，在騙徒陪同下連走兩間銀行分行要求提取90萬元現金。幸得機警的銀行職員識破，及時阻止市民血汗錢流進騙徒帳戶，更有騙徒當場被捕。

其中一宗騙案於2021年的農曆年三十發生。一名六旬婦人在一名男子陪同下先到中銀香港的彌敦道分行，稱要提取90萬元以裝修家居。接待的分行營運主任李女士見有可疑，曾提醒婦人報警，但婦人堅稱並非受騙，更在陪同的男子催促下離開銀行。

李女士即時聯絡反詐騙協調中心(ADCC)通報事件，並按警方建議標記婦人帳戶，同時致電附近分行留意婦人特徵。婦人和陪同男人同日下午再前往中銀香港旺角總統商業大廈分行，並到櫃位作相同提款要求。分行營運主管王先生隨即聯絡ADCC。警方到場後確定婦人已墮入投資騙案，估計騙徒指使婦人提款時不要透露用作投資，而是裝修單位，但婦人早前已轉帳20萬元至騙徒戶口，陪同男人則涉串謀詐騙當場被捕。

集友銀行土瓜灣分行營運經理林先生4月在櫃位亦遇到一名88歲婆婆，要求匯款400萬元，聲稱要將款項轉到其永隆銀行戶口，供女兒購買物業。林先生指，當時已對婆婆說法存疑，但婆婆自稱清華大學畢業，女兒亦是高材生，堅稱自己並非受騙。

惟林先生以其他理由拖延轉帳，並暗中致電ADCC，警方即時派員到場調查，揭發婆婆確實墮入電話騙案，早前已向騙徒透露網上銀行密碼並轉帳逾140萬元，成功令婆婆避免再損失400萬元。

他們連同其他同業共192名銀行從業員，昨在傑出銀行員工嘉許典禮上獲頒「備受矚目個人成就獎」，以肯定他們為打擊騙案的貢獻。警務處長蕭澤頤致辭時指，現時每約3宗罪案便有一宗涉及騙案，令人關注。而不法之徒透過電話及互聯網遙距犯案，對防罪及滅罪的工作均構成很大挑戰，警隊近年致力強化與銀行業界合作。

他讚揚銀行前線員工憑着機警和高度專業，成功阻止騙案發生。而ADCC自2017年7月成立至今，已阻止1,760宗騙案，當中超過460宗由銀行職員辨識，共571名騙徒被捕，攔截超過港幣107億元的贓款。