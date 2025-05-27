銀髮經濟｜工作組公布30項落實措施推動消費生產力　過百食肆設長者優惠、促展覽添銀髮元素

政府促進銀髮經濟工作組公布30項落實推行措施，包括將有過百間食肆提供長者優惠、推動商界於展覽加入更多銀髮元素如免費入場、舉行更多中高齡人士招聘會，以及加強長者金融防騙教育、為樂齡產品設立「銀色Q嘜」等，共涵蓋五大範疇。當局指，長者是不容忽視的龐大消費群體，措施目標是拉動銀髮族消費，帶動經濟發展，以及吸引他們重投勞動市場。

推行5方面範疇措施

本港是人均壽命最長的城市之一，預計到2043年長者會佔人口逾三分之一。去年成立的促進銀髮經濟工作組公布30項落實推行措施，涵蓋促進銀色消費、發展銀色產業推廣、銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排，以及釋放銀色生產動力5個範疇。

商務及經濟發展局會循展覽及零售、電子商貿、飲食等方向促進銀色消費。飲食業界今年第三季起，會有超過100間食肆提供迎合長者喜好的體驗及優惠，如長者專屬時段優惠、免費餐飲推廣等，並在餐牌處標示容易咀嚼或較健康的菜式等，以及提供份量較細或已切成細塊的選擇，當局亦鼓勵業界製造相關易咀嚼或輕盈的食品，供長者在超級市場等零售點購買。