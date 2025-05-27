銀髮經濟｜工作組公布30項落實措施推動消費生產力　過百食肆設長者優惠、促展覽添銀髮元素

政府促進銀髮經濟工作組公布30項落實推行措施，包括將有過百間食肆提供長者優惠、推動商界於展覽加入更多銀髮元素如免費入場、舉行更多中高齡人士招聘會，以及加強長者金融防騙教育、為樂齡產品設立「銀色Q嘜」等，共涵蓋五大範疇。當局指，長者是不容忽視的龐大消費群體，措施目標是拉動銀髮族消費，帶動經濟發展，以及吸引他們重投勞動市場。
推行5方面範疇措施
本港是人均壽命最長的城市之一，預計到2043年長者會佔人口逾三分之一。去年成立的促進銀髮經濟工作組公布30項落實推行措施，涵蓋促進銀色消費、發展銀色產業推廣、銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排，以及釋放銀色生產動力5個範疇。
商務及經濟發展局會循展覽及零售、電子商貿、飲食等方向促進銀色消費。飲食業界今年第三季起，會有超過100間食肆提供迎合長者喜好的體驗及優惠，如長者專屬時段優惠、免費餐飲推廣等，並在餐牌處標示容易咀嚼或較健康的菜式等，以及提供份量較細或已切成細塊的選擇，當局亦鼓勵業界製造相關易咀嚼或輕盈的食品，供長者在超級市場等零售點購買。
銀色財務及保障安排
至於「銀色財務及保障安排」由財經事務及庫務局牽頭，措施包括鼓勵保險集團開發更多跨境養老保險產品、法律業界加強推廣遺囑、預設醫療指示等「平安三寶」、推動本地年金市場進一步發展、加強長者理財和金融防騙教育等，同時將加強銀行防騙措施，客戶可選擇停用網上銀行某些高風險功能，以及今年第四季制訂「長者友善銀行服務指引」提升使用體驗。
促進銀髮經濟工作組組長、政務司副司長卓永興表示，長者是不容忽視的龐大消費群體，他們的身體狀況和生活習慣等與一般人不同，在飲食、衞生和健康護理等範疇具有消費潛力，於社會創造大量需求。他指，措施目標是拉動銀髮族消費和吸引他們重投勞動市場，為本港經濟注入活力、帶動經濟發展，相信在政府及各界共同努力下可壯大銀髮經濟。
營造開心「銀色消費」氛圍
政府又會推動商界在更多展覽加重銀髮經濟元素，例如讓長者免費、經專用通道入場和提供特別優惠等，今年第三季香港零售管理協會的購物節也會推動品牌提供長者優惠，營造開心「銀色消費」氛圍，同時將利用貿發局的電商平台供應銀髮產品。勞工及福利局就會推動釋放「銀色生產動力」，勞工處將舉行更多中高齡人士招聘會、為50多歲以上人士設立專門新課程，以及明年首季探討進一步鼓勵年滿60歲人士就業措施。
此外，創新科技及工業局亦會與社聯合作舉辦「銀髮高峰會」、加強保障年長消費者權益，並將致力發展樂齡科技生態圈及有關項目、產品等。商經局另會牽頭推廣「銀色品質保證」，如制定全港首個《照護食標準指引》、香港工業總會研究明年為樂齡產品設立「銀色Q嘜」認證、由發展局將推出改善長者友善樓宇設計的自願認證計劃等。