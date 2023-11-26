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2023-11-26 11:41:52

銅鑼灣一間日間醫療中心涉使用無牌X光機 衞生署展開撤銷牌照程序

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衞生署指已開展程序撤銷該日間醫療中心牌照的程序。(資料圖片)

衞生署指已開展程序撤銷該日間醫療中心牌照的程序。(資料圖片)

衞生署昨日(25日)公布，銅鑼灣一間日間醫療中心涉嫌懷疑使用無牌X光機及未經註冊注射用藥劑製品，該中心亦違反《私營醫療機構條例》(第633章)下的日間醫療中心牌照條件及實務守則。衞生署表示，已開展程序撤銷該日間醫療中心牌照的程序，有關X光機已被封存，未發現中心內存有未經註冊藥劑製品。

發現無牌X光機及未經註冊注射用藥劑製品

衞生署表示，在涉事日間醫療中心進行例行巡查期間，發現中心涉嫌懷疑使用無牌X光機及未經註冊注射用藥劑製品，該日間醫療中心亦違反《私營醫療機構條例》(第633章)下的日間醫療中心牌照條件及實務守則。署方根據《私營醫療機構條例》第28條、30條及31條對該日間醫療中心啓動撤銷牌照程序，而在牌照被撤銷前，持牌人有14日的書面通知，並給予機會在通知日起計的10日內作出申述。

衞生署表示，署方一直根據現行機制監察持牌日間醫療中心的合規情況，至今未有接獲任何與該日間醫療中心相關的不良事件報告。同時，署方亦正跟進有關涉嫌懷疑使用無牌X光機及未經註冊藥劑製品，以及無牌行醫的違法行為。衞生署會於調查完結後就相關檢控事宜向律政司徵詢法律意見，如有需要會將個案轉介至相關執法部門或監管機構跟進。

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