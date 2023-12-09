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2023-12-09 14:41:15

銅鑼灣中基長壽日間醫療中心被釘牌　涉嫌使用無牌X光機

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銅鑼灣中基長壽日間醫療中心被釘牌　涉嫌使用無牌X光機

銅鑼灣中基長壽日間醫療中心被釘牌　涉嫌使用無牌X光機

衞生署公布撤銷銅鑼灣的中基長壽日間醫療中心的牌照。衞生署早前在該中心進行例行巡查期間，發現該中心違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》，包括管有及涉嫌使用無牌X光機、涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用藥劑製品、沒有備存完整、全面及準確的病人醫療紀錄，以及未能提供為病人診症及處方藥物人員的有關資料。

暫未接獲不良事件報告

涉及的無牌X光機主要用於人體四肢的X光透視檢查，在正常使用的情況下，X光機的輻射不會對人體健康構成顯著影響，現已封存該無牌X光機。此外，該中心涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品，一般而言產品可用於治療相關維他命缺乏症。衞生署已要求該中心聯絡跟進曾使用涉事產品的病人，署方至今未有接獲任何與該中心相關的不良事件報告。

衞生署亦已就懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方醫務委員會跟進。根據《輻射條例》，管有或使用無牌X光機即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。根據《藥劑業及毒藥規例》，非法供應未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

衞生署正繼續跟進該中心涉嫌懷疑使用無牌X光機、處理懷疑未經註冊藥劑製品，以及妨礙或阻延衞生署獲授權人員執行其職能，並會於調查完結後就相關檢控事宜向律政司徵詢意見，如有需要會將個案轉介至相關執法部門或監管機構跟進。

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衞生署提醒曾於上述日間醫療中心接受治療／注射的人士，如有不適應立即求醫。此外，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閱醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

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