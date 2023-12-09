銅鑼灣中基長壽日間醫療中心被釘牌　涉嫌使用無牌X光機

衞生署公布撤銷銅鑼灣的中基長壽日間醫療中心的牌照。衞生署早前在該中心進行例行巡查期間，發現該中心違反《私營醫療機構條例》下的《日間醫療中心實務守則》，包括管有及涉嫌使用無牌X光機、涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用藥劑製品、沒有備存完整、全面及準確的病人醫療紀錄，以及未能提供為病人診症及處方藥物人員的有關資料。

暫未接獲 不良事件報告

涉及的無牌X光機主要用於人體四肢的X光透視檢查，在正常使用的情況下，X光機的輻射不會對人體健康構成顯著影響，現已封存該無牌X光機。此外，該中心涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用維他命產品，一般而言產品可用於治療相關維他命缺乏症。衞生署已要求該中心聯絡跟進曾使用涉事產品的病人，署方至今未有接獲任何與該中心相關的不良事件報告。