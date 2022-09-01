銅鑼灣光天化日持械劫案 掠近百隻名錶值千萬

近日治安不靖，接連發生劫案！4名劫匪在光天化日下、正值午飯人流如鯽時段，闖入銅鑼灣一間二手錶行持懷疑手槍指嚇職員，約三分鐘掠去近百隻名錶逃逸。警方表示，暫時未知賊人所用是否真槍；初步點算，案中損失80至100隻名錶，約值1,000萬元，正全力追緝賊人及涉案私家車，呼籲市民及目擊者聯絡警方提供資料。圖：鍾式明 被劫錶行位於銅鑼灣駱克道441號，與灣仔消防局只相隔一條馬路。案發於昨日(31日)下午1時許，商戶的閉路電視拍攝到匪徒3分鐘行劫過程。片段所見，當時店內有1男1女店員，2名戴帽男子突然闖入店舖，帶頭的黑衣黑帽賊人手持銀色手槍指向男職員；緊隨其後是穿藍色外套及戴啡色帽賊人，他以利刀威脅女職員。之後再有2名穿黑衫黑帽尾隨入店的賊人，其中1人將一個行李袋放在飾櫃上，賊人逼令職員交出櫥窗鎖匙打開飾櫃，之後打開面向謝斐道櫥窗飾櫃，並將櫥內名錶逐一放入袋，隨後另1名賊人也協助「掃貨」。



私家車停謝斐道接應 期間持械2人一直控制職員，並著令女職員步出櫃台，4名賊人即時離開登上泊於謝斐道的接應私家車逃離。男職員隨即追出店外，女職員則走回櫃台後方枱底相信是按動警鐘，報警求助。案發後，警方派出穿避彈衣警員封鎖現場兜截賊人，又出動搜索犬，探員在店內套取指模及翻查閉路電視。據悉在附近懷疑賊車停泊位置亦檢獲5個煙蒂，未知是否與案有關。 賊人逃離後啟動保安系統 港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮昨傍晚交代案情稱，涉80至100隻、共值約1,000萬港元名貴手錶被掠走，確實損失仍在點算。4名男子操本地話聲稱打劫，當中3人持械包括1支手槍、1把利刀及1把鐵鎚，事件中沒人受傷。他續指，現階段仍屬初步調查，「嗰支槍係真槍假槍定係點樣，只係睇起上嚟好似一支疑似手槍物體」，警方會翻查附近閉路電視片段，調查劫匪有否同黨、事前有否「踩線」，正全力追緝涉案車輛下落，會循多方面、所有可能方法追查。他又說，店舖有裝設保安系統，賊人離去後亦有啟動。警方呼籲，目擊案發經過或有資料提供的市民，可致電2860 7834 / 9886 0043聯絡港島總區刑事部第二組。