銅鑼灣千萬名錶劫案 6人被捕 警起回36隻失錶 未尋獲槍枝

上周三(8月31日)銅鑼灣駱克道謝氏錶行發生持械劫案，4名賊人下午約1時持手槍、利刀及鐵錘闖店行劫，掠走70隻包括勞力士等名貴手錶，市值約1,300萬元，匪徒之後登上私家車逃去。警方經調查後，拘捕6名本地男子分別涉嫌行劫和串謀行劫，並起回36隻失錶及23萬元現金。
港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮昨晚交代案情指，警方連日翻查大量閉路電視，發現疑犯在犯案當日曾在灣仔及銅鑼灣一帶游弋，估計在行劫前「踩線」。至於匪徒行劫時所持的是否為真槍，張嘉榮稱暫未尋回案中所用的手槍，但亦未有證據顯示為真槍。
警方經調查後，於周日(4日)在銅鑼灣及旺角，以行劫罪拘捕入店行劫的4名本地男子，年齡介乎20至35歲，報稱無業；並在他們的身上、住所及酒店，起回36隻失錶及23萬現金，相信為犯罪得益，會調查是否轉賣手錶所得。另外，警方發現匪徒行劫前後均曾使用兩部私家車，懷疑有關車主在知情的情況下提供車輛犯案，故昨日在元朗及跑馬地以串謀行劫拘捕2名本地男車主。
6名疑犯至昨晚仍被扣查，部分人有三合會背景，會調查他們是否牽涉其他案件，並正追尋其餘失錶下落，不排除有更多人被捕。警方呼籲，市民如遇到有人出售來歷不明的名錶，或懷疑是涉案失錶，請聯絡港島總區第二隊2860 7834或9886 0043提供資料。警方強調行劫是嚴重罪行，可判囚終身。