銅鑼灣千萬名錶劫案 6人被捕 警起回36隻失錶 未尋獲槍枝

警方起回36隻失錶，部分疑已被轉賣。(鍾式明攝)

上周三(8月31日)銅鑼灣駱克道謝氏錶行發生持械劫案，4名賊人下午約1時持手槍、利刀及鐵錘闖店行劫，掠走70隻包括勞力士等名貴手錶，市值約1,300萬元，匪徒之後登上私家車逃去。警方經調查後，拘捕6名本地男子分別涉嫌行劫和串謀行劫，並起回36隻失錶及23萬元現金。

港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮昨晚交代案情指，警方連日翻查大量閉路電視，發現疑犯在犯案當日曾在灣仔及銅鑼灣一帶游弋，估計在行劫前「踩線」。至於匪徒行劫時所持的是否為真槍，張嘉榮稱暫未尋回案中所用的手槍，但亦未有證據顯示為真槍。