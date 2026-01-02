銅鑼灣摩頓台巴士總站驚現「野鴿大軍」　巴士車頂開派對(有片)

網民稱「古菇固gathering」

社交平台Threads有網民發布影片，可見於摩頓台巴士總站上天橋往寶馬山方向拍攝，巴士總站多架巴士車頂均有大批野鴿停留，數量誇張，場面如「開派對」，亦有網民拍照，可見巴士總站旁空地亦有野鴿疑似進食。有網民留言稱「古菇固gathering」、「巴士車頂好多嘢食啊」、「伴隨鴿屎成車頂都係」、「門堪羅雀」，亦有人問「有沒有通知司機？」。有經常出沒摩頓台附近的網民則指「野鴿大軍」非近期才攻陷巴士總站，「呢個巴士站喺我屋企附近，一直都知道有咁多」、「哩個站日常」，亦有網民指控「大軍橫行」是人為原因，「總站個清潔呀姨，經常餵野鴿呀！咪搞到咁囉！」