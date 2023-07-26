銅鑼灣致命車禍｜告士打道的士猛撼吊臂車　的士司機不治兩乘客仍留醫ICU (持續更新)

銅鑼灣發生兩車相撞致命交通意外。昨日(25日)晚上8時許，一輛的士沿告士打道西行，駛至世貿中心對開時懷疑收掣不及，直剷入前方吊臂車車底。警方及消防接報到場，將的士內傷者救出，的士司機傷重不治，另外一男兩女及一名女童受傷，送往瑪麗醫院及東區醫院治理。警方表示，4名受傷乘客為遊客，其中2人留醫深切治療部，女童情況穩定。

兩男女乘客留醫ICU

警方表示，事發在昨日晚上8時08分，60歲姓謝的士司機駕駛一輛的士沿告士打道西行，當駛至世貿中心時，據報懷疑收掣不及撞向前方一輛重型貨車。該名的士司機、42歲姓石男乘客、2名分別69歲及40歲姓張及姓羅女乘客，以及1名3歲女童被困車內，由消防員救出。該名的士司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院，並於晚上9時13分被證實死亡。男乘客昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院；2名的士女乘客昏迷被送往瑪麗醫院；女童則清醒被送往瑪麗醫院治理。石男及羅女正在深切治療部留醫、張女則在觀察病房，女童則手、腳及口受傷，情況穩定。

警方事後封鎖現場調查意外原因，現場遺有一堆雜物包括一隻紅色童裝鞋，玻璃碎散滿一地，的士擋風玻璃遺下血跡。警方指，當時吊臂車因道路狀況而減速，詎料尾隨的士收掣不及肇禍。受意外影響，現場部分行車線一度封閉，交通一度繁忙。