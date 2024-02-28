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2024-02-28 17:15:00

銅鑼灣錶行遇劫失值800萬手錶　天眼揭女客人險遭掟出馬路（有片）

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銅鑼灣錶行遭3劫匪搶劫　失約30隻值600萬元手錶

銅鑼灣錶行遭3劫匪搶劫，失約30隻值600萬元手錶。

銅鑼灣一間錶行遭搶劫！

今日（28日）下午2時，銅鑼灣富明街一間錶行，遭3名南亞裔男子闖入錶行，分別手持錘和開山刀，掠去約30隻約值600萬元手錶。

警方正封鎖現場調查

警方接報後趕至現場，事件中暫未有受傷報告，大批警員封鎖現場調查。有附近店舖職員表示，聽到扑硬物聲響，然後多人由錶行走出，登上一輛本田私家車離去。

天眼片段曝光

案發後，網上流傳一條約1分鐘天眼短片，清晰拍攝到事發一刻。從片段中可見，當時一名穿杏色外套的女子，開門準備進入錶行之際，3名蒙面劫匪從左方掩至，其中一人更猛然將她扯開掟到門外地上，女子險止跌出馬路，爬起來後更驚慌衝出馬路跑至對面街，險遭車撞到。而闖入錶行的劫匪，則手持鐵錘砸破玻璃櫃大肆搜掠。搜掠期間，其中一人負責撐開大門「睇水」，另外兩人則負責洗劫玻璃櫃，得手後沿同一方向逃之夭夭。搶劫期間，不斷途人經過錶行，但他們似乎未有留意到錶行情況，紛紛「淡定」經過，一名拉着「買餸車」的女子一直低頭看著電話，更剛剛好停站在店舖門外，直至劫匪衝出店舖之際才發覺。

港島總區刑事部總督察盧嘉晉

港島總區刑事部總督察盧嘉晉。（警方fb截圖）

警方呼籲市民提供消息

港島總區刑事部總督察盧嘉晉表示，據調查所得，案發時3人一同從私家車落車，其中2人手持鐵鎚，進入錶行行劫，以鐵鎚扑爛櫥窗，劫去約30隻名貴手錶，價值約600萬至800萬元，歷時兩分鐘，其後3名劫匪登上同一輛私家車向鵝頸橋方向逃去。失物目前仍在點算當中。警方仍在調查案件，並呼籲市民如有消息請立即通知警方。

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