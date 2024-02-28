銅鑼灣錶行遇劫失值800萬手錶　天眼揭女客人險遭掟出馬路（有片）

警方正封鎖現場調查

警方接報後趕至現場，事件中暫未有受傷報告，大批警員封鎖現場調查。有附近店舖職員表示，聽到扑硬物聲響，然後多人由錶行走出，登上一輛本田私家車離去。

天眼片段曝光

案發後，網上流傳一條約1分鐘天眼短片，清晰拍攝到事發一刻。從片段中可見，當時一名穿杏色外套的女子，開門準備進入錶行之際，3名蒙面劫匪從左方掩至，其中一人更猛然將她扯開掟到門外地上，女子險止跌出馬路，爬起來後更驚慌衝出馬路跑至對面街，險遭車撞到。而闖入錶行的劫匪，則手持鐵錘砸破玻璃櫃大肆搜掠。搜掠期間，其中一人負責撐開大門「睇水」，另外兩人則負責洗劫玻璃櫃，得手後沿同一方向逃之夭夭。搶劫期間，不斷途人經過錶行，但他們似乎未有留意到錶行情況，紛紛「淡定」經過，一名拉着「買餸車」的女子一直低頭看著電話，更剛剛好停站在店舖門外，直至劫匪衝出店舖之際才發覺。