銅鑼灣2城巴先後遇車禍　1巴士撞電車站再撼天橋11傷　另1巴士撞橋底

銅鑼灣半小時先後有2架城巴發生交通意外。清晨近5時，一輛N72沿銅鑼灣高士威道往天后方向行駛，途經至維園對開懷疑失控，先撞毀路中電車站一列鐵欄，再衝前撼向行人天橋石柱，釀11人受傷。意外後半小時，一輛N619由中環碼頭開往順利邨的城巴，因改道需由怡和街駛入糖街，現場有交通警員指示需左轉入告士打道，左車頂撞向告士打道天橋底部，上層車頭車窗碎裂，意外中幸無人受傷。

清晨近5時，一輛N72由香港仔華貴邨開往鰂魚涌通宵城巴，沿銅鑼灣高士威道往天后方向行駛，當駛至維園對開懷疑失控，先撞毀路中電車站一列鐵欄，再衝前撼向行人天橋石柱，城巴車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂。包括車長及8男2女乘客受傷，幸全部屬輕傷，分別送往律敦治及東區醫院治理。有傷者形容當時車速頗快，有一名男乘客懷疑無扣安全帶，在下層座位拋到司機位受傷。警方正調查車禍成因，正了解車長事發時是否疲勞導致意外發生。