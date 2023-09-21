銅鑼灣26伙過渡屋完成翻新 22戶獲批最快下月入住

由非政府組織「聚賢薈」負責營運的銅鑼灣過渡房屋項目昨日正式開幕，項目合共提供26個單位。項目位於舊樓禮信大廈和禮雲大廈，樓齡大約60年，兩幢樓宇共26個單位，每個單位約200呎，全部經過翻新。聚賢薈表示，7月初接受租住申請後，接獲252份申請，目前已經批准22戶的申請，涉及十多個單親家庭、二十多名小朋友，入選家庭最快10月入伙。

何永賢(右二)相信新環境有助改善申請人 居住環境；左一為陳家珮、右一為李文龍。

房屋局長何永賢在開幕典禮稱，銅鑼灣交通方便，加上陽光可以照入房內，亦有新鮮空氣，與劏房環境完全不同，相信有助改善有關家庭的環境。她又指，不能小看提供的26個單位，項目需要修理電線和水喉等，都要花很多心思。她又指，局方會繼續致力做好過渡房屋項目，並「加碼」進行簡約公屋項目，目標是盡快協助更多家庭改善生活。

聚賢薈過渡房屋項目聯席主席、立法會議員陳家珮表示，餘下4個單位會優先考慮居住環境惡劣、單親或有年幼子女的家庭，希望可加快審批速度，早日讓有需要居民入住。她又提及，早前在暴雨期間，機房一度水浸，3部升降機亦有2部受影響，聚賢薈會繼續與工程部門跟進，希望加快維修進度。

僅提供冷氣等大型家電 免浪費

「聚賢薈」主席李文龍表示，由於曾有其他項目的入住家庭反映，本身已備有家具，今次項目只為入住家庭提供冷氣及抽油煙機等大型家電，以免造成浪費。