銳意培育小小數學家 助拆解難題 以玩味角度理解數學

小朋友每次做數學題都錯漏百出？考試經常計算步驟出錯計錯數？年僅33歲，已有逾十年教數學經驗，並教出多位於公開賽得獎學生的數學家葉兆庭教授，近年除銳意發掘對數學悟性高的小朋友，以培養更多數學天才，協助他們提早入讀理想學府。他亦在整理多年的教學心得，目標是能分階段推出整套《數學大典》系統，內容將涵蓋幼兒園至碩士生等不同程度的數學問題，集合課本、練習和教材於一身，為不同程度和需要人士解決疑難。 葉教授的學生由幼兒園到大學不等，除了本地學生外，亦有來自澳門及內地的同學。他分享指：「這位來自澳門的同學今年讀小四，之前也是透過網上認識，於他二年級開始，我已透過網課幫他補習數學。」葉教授強調近年其中一項工作重點，是希望發掘更多對數學悟性高的小朋友，助他們提升數學的能力，培養他們不放棄和小心謹慎的心態。

明白錯誤後果 培養謹慎心態 他認為香港同學常見計錯數的原因，除了因對題目理解有誤外，大多數都是因不小心引起。「只要其中一個步驟出錯，無論之前付出多大努力都會付之一炬。」希望同學感受錯誤的後果，日後能以小見大，無論做數學題或做人處事都小心謹慎。

除了教小朋友和中學生外，他亦有於香港都會大學教授碩士班、於香港大學專業進修學院教授副學士，亦有教授毅進課程的數學堂。鑑於現時的學生於課堂上聽完老師講課便完結，就算有不明白亦難以重溫授課內容；同學亦未必會主動再向老師求助，沒有真正理解正確的計算方法，錯誤便會一直存在。因此他在授課之餘，亦致力投入製作數學百科全書《數學大典》中。