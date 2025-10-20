銳眼計劃影像助破逾480宗刑事案 警︰擬接入3海底隧道 7康文署場館

警務處推行「銳眼計劃」一年多，至今已在全港罪案率較高、人流較多的公眾地方安裝逾4,500支閉路電視鏡頭，協助偵破逾480宗刑事案件。警方透露，正計劃接入10條公共屋邨、3條海底隧道和7個與全國運動會相關場館等。另方面亦試行將影像分享予渠務署，提升跨部門協作效率。 警務處自2024年起推出銳眼計劃，至今已在各區安裝逾4,500支閉路電視鏡頭，並協助偵破超過480宗刑事案，拘捕逾840人。計劃下閉路電視鏡頭主要裝在燈柱、政府建築物等，7月底把鏡頭安裝在警車上，並擬擴展安裝地點，如年內在交通燈上裝首支鏡頭。

警務處行動部高級警司梁銘亮稱，會逐步將其他政府部門和公營機構，如啟德體育園、港鐵的閉路電視鏡頭納入銳眼，擴展銳眼的覆蓋範圍，目前已接入5,000多支這類鏡頭；亦計劃接入10條房署公共屋邨、3條海底隧道、康文署7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。 警方指，銳眼現已兼具多種人工智能技術，包括7月啟用的自動車牌識別功能，加強警方對可疑車輛或通緝車輛的調查能力；同時亦擁有人流估算功能，運用大模型運算法令估算數字更貼近實際情況。警方在剛過去的國慶煙花匯演便利用這項功能優化人群管理行動。

將銳眼影像分享予渠務署監察水浸 此外，銳眼在颱風襲港和極端天氣下也派上用場。早前超強颱風樺加沙襲港期間，警方利用銳眼實時監察水浸黑點、地窪地區、公共交通交匯處等地點，即時評估道路狀況，及早準備，以便在颱風過後從速清理受阻路段，確保社會盡快恢復正常運作。 梁銘亮表示，警方正試行將銳眼的影像分享予渠務署，協助他們更專業地監察水浸情況，令市民在風暴期間有多一重保障。警方期望未來可以將銳眼的影像分享予更多政府部門使用，善用公共資源。