鋼琴教師摸7歲女童胸囚10個月申保釋被拒

33歲鋼琴教師於去年教琴時，伸手進7歲女童的衣服內觸摸其胸部，被裁定一項非禮罪罪成。今日在九龍城裁判法院被判處監禁10個月。裁判官梁雅忻指，被告行為違反教師與學生關係的誠信，遂判處被告10個月監禁，被告代表大律師聞判申請保釋等候上訴，惟梁官拒絕被告保釋。

辯方求情指，X的報告顯示，X雖感壓力，但獲家人支持，能維持日常生活。另外，被告的心理報告顯示他沒特殊性興趣，重犯機會低，惟社會服務令報告顯示不合適，辯方稱非禮行為的次數和時間不是最嚴重，望獲判8個月監禁。

洗澡水流會令X勾起事件回憶

梁官指，女童雖可以維持日常生活，但仍會感到焦慮，且在人多的地方會害怕有男性觸碰，洗澡時有水在身上也會勾起事件回憶，在此案的審訊中亦受到盤問和質疑。梁官又指，被告原本是她尊敬音樂老師，早前被告曾撩起她的裙子，惟X不確定是否屬意外，之後亦繼續上堂，可見被告違反彼此的誠信。梁官續稱，她接納被告背景良好及報告內容指出被告性方面沒有異常，但強調被告是伸入X衣服內，直接接觸X皮膚，進行非禮行為，因此判處被告10個月監禁，以反映案情嚴重性及對X的影響。

被告梁湛恩，33歲，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X，一項非禮罪罪成。另被控於2021年7月19日及7月26日，在上述地址猥褻侵犯9歲女童Y，兩項非禮罪則不成立。