錄逾5千宗網絡安全事故 釣魚攻擊升六成

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)於今年上半年處理5,161宗網絡安全事故，較去年下半年上升三成。期內釣魚攻擊升幅最大，由2,018宗升至3,212宗，增幅59%，涉及網址逾1.8萬個，是有紀錄以來最高。中心發現近期不少以人工智能(AI)發動網絡攻擊，如電郵和影片，上月起推出兩項運用AI技術的網絡安全措施，至今已掃描超過370萬個網址，更成功攔截偽冒港人常用網購平台及通訊軟件的釣魚網站。

生產力局的香港電腦保安事故協調中心改名為「香港網路安全事故協調中心」。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文指，網絡釣魚攻擊會以虛假網站、詐騙短訊或電郵等形式隨機接觸網絡使用者，例子包括騙徒透過製作與即時通訊軟件登入網頁相似的假網頁，註冊成相近網域域名魚目混珠，並於搜尋引擎買廣告；使用者不虞有詐下，點擊假網站並輸入個人資料等，通訊錄及個人資料就會被盜。