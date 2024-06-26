錄逾5千宗網絡安全事故 釣魚攻擊升六成

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)於今年上半年處理5,161宗網絡安全事故，較去年下半年上升三成。期內釣魚攻擊升幅最大，由2,018宗升至3,212宗，增幅59%，涉及網址逾1.8萬個，是有紀錄以來最高。中心發現近期不少以人工智能(AI)發動網絡攻擊，如電郵和影片，上月起推出兩項運用AI技術的網絡安全措施，至今已掃描超過370萬個網址，更成功攔截偽冒港人常用網購平台及通訊軟件的釣魚網站。
生產力局的香港電腦保安事故協調中心改名為「香港網路安全事故協調中心」。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文指，網絡釣魚攻擊會以虛假網站、詐騙短訊或電郵等形式隨機接觸網絡使用者，例子包括騙徒透過製作與即時通訊軟件登入網頁相似的假網頁，註冊成相近網域域名魚目混珠，並於搜尋引擎買廣告；使用者不虞有詐下，點擊假網站並輸入個人資料等，通訊錄及個人資料就會被盜。
騙徒另一手法，是將詐騙短訊隨機傳送予受害人，如訛稱「帳戶已被凍結」要求輪入資料「解凍」。此外，網絡釣魚亦會通過假電郵騙取受害人個人或公司資料。陳仲文補充，現時AI不只可流暢撰寫電郵，更可模仿特定使用者慣常語氣及用字，當員工點擊假電郵，騙徒便可藉此登入受害人公司系統，資料就會被盜取。
利用AI打擊網絡釣魚
針對網絡安全威脅，中心公布兩項運用AI技術的新網絡保安措施，並於5月起使用。新措施利用AI技術處理大量數據分析，一個月內已掃描超過370萬個網址，令情報分析效率增八成。中心以AI主動偵測及分辨網絡釣魚網址，如發現後會立即移除，降低釣魚攻擊的風險，包括成功攔截偽冒港人常用網購平台及通訊軟件的釣魚網站。另外，中心亦推出網絡保安風險警報，分析網絡釣魚、惡意軟件及殭屍網絡攻擊的趨勢，所分析資訊會透過HKCERT網站和警方防騙視伏器向大眾發布。