錄音瘋傳｜地產代理主管嫌下屬無客　爆粗鬧「乞兒」「畜牲不如」　一句說話更隨時刑責上身

上司教訓下屬是職場平常事，但連環爆粗辱罵同事則另計。近日，網上討論區及社交網站流傳一段錄音，內容大概圍繞一名地產代理主管，因下屬無客而作出教訓，惟言語間夾雜大量粗口，並用上大量辱罵性言語，包括指責下屬為「乞兒」、「畜性不如」，甚至「不如死咗佢攞綜援」等。該名主管更揚言：「如果殺人唔使負刑事，我一定隊x冧你，我會斬x死你！」有關說話隨時構成恐嚇，恐身負刑責。

網民：x梗係容易，落手做先難

事件在網上引起熱議，有網民直言目前市道差，即使「x同事都唔會有客架(㗎)啦，成班一齊轉行算啦」，亦有網民質疑主管的管理技巧，「佢地自己都無料，可以點教人」；有網民甚至點出重點：「x梗係容易，落手做先難」，直言做主管要有方向和視野，「齋x唔俾建議，嘥氣啦」。

主管所屬公司：若屬實將嚴肅處理

有傳媒報道指，錄音中訓斥同事的男子，為本港其中一間地產代理新界區的主管，並引述該地產代理住宅部一名行政總裁表示，正了解事件，並重申該公司重視員工操守，若果發現事件屬實，將嚴肅處理，並作適當懲處，以杜絕同類事件發生。事實上，該地產代理公司過往亦曾發生同類事件，同樣涉及用粗口不斷辱罵下屬，當時傳媒公開事件後，公司向他發出警告信，他其後亦公開道歉。

地產代理主管辱罵下屬「畜牲不如」錄音 (內有大量粗口，慎入)