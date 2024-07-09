錄39億淨虧損 連續兩年赤字 市建局稱今明兩年為收購年

市建局昨總結過去一年的工作，指上年度錄得淨虧損為39億元，當中8.3億元屬營運虧損，為連續第2年錄得赤字；將準備於本財政年度發行債券和銀團貸款雙線融資。另外，局方計劃今個財政年度推出3個招標項目，包括九龍城啟德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區；其中觀塘項目最快年底重新招標，市建局表示，經過多項優化招標措施後，有信心發展商會入標。
市建局主席周松崗表示，2023至24財年的39億元虧損中，31億元屬撥備，而8.3億元為營運虧損，資產淨值維持在464億元。他提到，上年度受地緣政治及利率高企影響，發展商入標較審慎，導致去年有項目出現「高買低賣」情況；但認為「高買低賣」僅是周期問題，並非結構問題。
未來的業務發展方向，周松崗表示，今明兩年是市建局「收購年」，將展開5個項目的收購，包括衙前圍道項目、皇后大道西/桂香街項目、靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社項目等，總收購開支約300億元，連同其他正進行項目的建造成本，開支達643億元；而目前現金儲備180億元，不足以應付，因此市建局今個財政年度將發行債券和銀團貸款，作雙線融資。
至於招標方面，市建局將推出3個招標項目，包括啟德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區，其中觀塘重建項目去年曾出現流標。市建局行政總監韋志成表示，該局正計劃修改招標條例，如容許發展商分期支付地價、夥拍有資金的財團合作入標，希望減輕發展商入場的財務壓力，吸引不同規模的發展商參與。市建局亦接觸本地、內地及海外發展商及投資者，詳細介紹項目。他補充指，觀塘項目會待優化招標條款後，預計於今年底或明年初推出招標。