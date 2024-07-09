錄39億淨虧損 連續兩年赤字 市建局稱今明兩年為收購年

市建局昨總結過去一年的工作，指上年度錄得淨虧損為39億元，當中8.3億元屬營運虧損，為連續第2年錄得赤字；將準備於本財政年度發行債券和銀團貸款雙線融資。另外，局方計劃今個財政年度推出3個招標項目，包括九龍城啟德道/沙浦道、山東街/地士道和觀塘第4及第5發展區；其中觀塘項目最快年底重新招標，市建局表示，經過多項優化招標措施後，有信心發展商會入標。

市建局主席周松崗表示，2023至24財年的39億元虧損中，31億元屬撥備，而8.3億元為營運虧損，資產淨值維持在464億元。他提到，上年度受地緣政治及利率高企影響，發展商入標較審慎，導致去年有項目出現「高買低賣」情況；但認為「高買低賣」僅是周期問題，並非結構問題。