錦田鄉酬恩建醮巨型戲棚需60日搭建　《健力士》認證全球最大臨時竹構祭壇

元朗錦田鄉上周六(13日)至本周五(19日)舉辦十年一屆的酬恩建醮，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4.2萬平方呎，高逾30米的戲棚最矚目。醮棚經嚴格審核後，戲棚已獲《健力士世界紀錄》認證為「全球最大臨時竹構祭壇」。

戲棚搭建歷時60日

負責搭建錦田鄉酬恩建醮戲棚的竹棚師傳黎先生，早前在搭建戲棚後接受《am730》訪問，提到其團隊有約15至17名師傳一同搭建，第一支杉會從低層開始搭建，在搭好底部及地基後便會慢慢逐級搭建上最高的100尺，整個過程歷時約60日。