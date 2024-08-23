錦綉無人巴載客試行7個月 記者實測行車穩定 人車太近即煞掣

無人駕駛汽車即將在港進行載人測試。兩輛自動駕駛小巴下周起，平日日間會在錦綉花園屋苑範圍循環行走長約2.5公里的路線，在沿線7個車站接載已預先登記的住客。小巴有15組鏡頭或傳感器，能偵測周圍障礙物，以便及時作出反應避免碰撞，同時需要有一名安全駕駛員在駕駛室候命，以便必要時接管汽車改為人手控制。研發車輛的汽車科技研發中心在完成約7個月測試後，會將收集到的數據交予政府參考和制定政策。 攝影：林俊源



下周一開始在錦綉花園內試驗載客的電動無人駕駛小巴，在內地開發和組裝，兩車分別為12座和8座連一個輪椅位，其餘規格一樣、同屬低地台設計，座位裝有三點式安全帶以及安全帶感應器、重量感應器，實時偵測座位佔用情況。四邊車身共有15個鏡頭或傳感器，包括5個多線激光雷達、4個識別與監控彩色相機，以及毫米波雷達、紅綠燈識別相機和目標識別彩色相機各兩個，車廂亦裝有屏幕顯示實時車速和車外所偵測到的車輛、行人分布，目前車速限制最高時速30公里。 安全駕駛員可隨時接管 本報記者試坐後發現，行車期間車廂較寧靜，發出聲響與一般電動車無異，路面暢順時行車會比較穩定，時速介乎十多至二十多公里。當偵測到後方汽車爬頭時會稍為減速，惟當感應到太接近行人或汽車時，系統會即時按車速判斷與其距離，若未能滿足「兩秒距離」等參考準則便會煞車甚至急煞停。生產力促進局轄下的汽車科技研發中心行政總裁張梓昌稱，有風險時停車對自動駕駛是最安全的決定，「(人工智能，AI)唔識行不如唔好行，唔好估」，平時減速或停車則靠分析路面情況和實時數據而定。

張梓昌

當安全駕駛員認為遇上AI未能控制或反應得到的突發事件，便可以即時控制軚盤或油門接管控制。張梓昌表示，惡劣天氣下小巴會改用毫米光雷達偵測路況，同時亦會有安全駕駛員把關，「最重要嘅感應器就係人。」倘紅色、黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，小巴將暫時停駛。他續說，安全駕駛員在法律上責任如同一般司機，車輛亦已按法例買足第三者保險，「有意外都係當正常一部車處理。」 未擬開放公眾試搭 無人駕駛小巴在測試初期，平日早上9時至傍晚6時會行走長2.5公里、設有7個車站的固定路線，一小時一班車，之後或會按需求加密至每15分鐘一班。安全駕駛員要留意路面之外，亦要負責在車站關門和照顧乘客需要，中心指，事前已多番調校小巴埋站與行人路的距離，方便居民上落。

肩負安全駕駛員重任的堅哥直言這「當然難過自己揸」，因為要更專注和預判行人動態，「有路人過馬路突然行出嚟就危險」，自動駕駛表現未如理想時亦要及時介入。 獲智慧交通基金資助約1,900萬元的項目籌備約兩年，張梓昌表示，部分研發和測試都在內地進行，希望未來數個月能把收集到的居民意見和營運數據，提供予政府參考和未來制定無人駕駛發展政策等。現時只有錦綉花園居民獲准試搭並要事前登記，以獲取二維碼並在上車時掃描。負責管理屋苑的俊業集團總經理及財務總監區家信指，若開放予太多人進入屋苑範圍將難以控制，特別是班次和座位有限，因此有必要要求居民乘車前登記確認身份。