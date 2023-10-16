錦華坊雞蛋麵及佳之選瑤柱麵　涉二氧化硫違規須停售回收

本港市面有預先包裝的雞蛋麵樣本和瑤柱麵樣本驗出含有防腐劑二氧化硫，惟食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別和名稱，有關批次食品需要回收。 雞蛋麵驗出二氧化硫超標 食物安全中心今日(16日)公布，中心透過恆常食物監測計劃，從柴灣一間超級市場檢取本地製造、淨重454克的「錦華坊」香港製造雞蛋味麵樣本，驗出二氧化硫含量為百萬分之61，超出法例上限的百萬分之20，其食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱，有關批次的此日期前最佳為2025年8月15日。

同品牌瑤柱麵不同批次同違規 此外，中心上月公布在深水埗一間超級市場抽取一個預先包裝瑤柱麵樣本，化驗顯示含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，雖然未有超標但食物標籤未有標明，中心指進行跟進調查時，在該超級市場抽取另一批次瑤柱麵樣本檢測，結果發現類似違規事項。 涉事的瑤柱麵為「佳之選」品牌，淨重454克、中國製造，經銷商為百佳超級市場(香港)有限公司，最新涉事批次的此日期前最佳為2024年12月15日，而上月被指違規的批次，此日期前最佳為2024年9月15日。 食安中心已知會涉事商戶、製造或經銷商有關違規事項，並指令其停售受影響批次產品，相關製造或經銷商已按指示回收受影響批次產品。中心指，若有足夠證據將提出檢控，又提醒市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品亦應立即停用或停售。