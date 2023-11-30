錯誤評估食物業處所風險 食環巡查曾違例食肆不足

食環署去年共巡查持牌食肆近20萬次，其間會按風險分類巡查制度訂定優次。審計署發現，有曾違例的食肆被錯誤歸類為較低風險，以致每次巡查時間相隔時間較長，亦有42%食肆牌照未能按時進行年度風險評估。 食環署去年和今年首6個月，分別巡查持牌食物業處所19.7萬次和10.4萬次。現行指引列明，署方會根據食物安全和衛生風險因素等，為食肆評定風險級別，如曾因違反相關食安或衛生條例遭定罪時，風險類別將會降級，而食環署會據風險訂定巡查優次。

5處所違例定罪未及時調整風險 不過審計署抽查發現，6個食物業處所在觸犯有關違例事項被定罪後，只有1個即時降級，其餘5個延遲6至11個月降級不等，又稱評估2023年風險時並無按規定計及全數定罪紀錄或適當風險水平，因此該6個處所評分有錯，當中一半更被錯誤歸類為較低風險水平，使巡查相隔的時間變得較長。 審計署建議，食環署要確保按照指引，適時和妥善更新名單及根據風險分類巡查，食環署指在現正開發的第三期牌照管理資訊系統，會考慮增設計算得分功能。

現行工廠食肆牌照列明只准招待其所在樓宇的工廠僱員，審計署根據網上資料，揀選4間資料顯示會招待公眾的工廠食堂，發現食環署8次成功巡查均匯報並無不符規定情況。審計署建議，食環署要檢視查找持牌食物業處所經營無牌食物業的措施，如工廠食堂經營食肆。食環署稱，今年首8個月已向相關違例工廠食堂作出40宗檢控，必要時會派員「放蛇」蒐集證據。 無牌食肆較2018年增一倍多 另外，今年首半年食環署系統共備存1,178間無牌食肆，較2018年全年的498間大幅增加一倍多。審計署認為食環署要密切監察無牌食物業處所的數目，包括區內無牌食物業活動的特點，以制訂適當措施應對；食環署長大致同意《審計報告》建議。