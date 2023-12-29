鍾翰林違監管令赴英尋政治庇護　懲教署下午晤傳媒 (更新)

【14:36更新】新增懲教署下午晤傳媒 已解散的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林今(29日)在社交網站表示，在英國時間星期三(27日)晚到達當地，尋找政治庇護，並坦言相信在「可預見的將來，也不可能再次回到香港這個家」，感到心情沉重。他又說，在今年出獄後，懲教署對他有一年的監管令，期間曾被國安人員向他提出到內地「旅遊」，拒絕後被國安人員質問是否仍有從事危害國家安全的活動所以遲疑。對此，懲教署表示將於今午4時半舉行記者會，負責更生事務的副署長梁建業，以及助理署長唐恂將會出席。

鍾翰林續指，出獄後國安人員每隔2至4周會與他會面，他被約到隨機地點登上七人車去到未知的地方，每次都須交代過去數周的行蹤，又指國安人員提出支付線人費，要求他提供其他人士的資料，以證明已經改過自新，樂意投誠；在9月時國安人員更向他提出到「中國大陸旅遊」，他擔心會被「送中」，遂以自己無法申請到回鄉證為由推搪，對方指可以安排，並派人陪同他到內地，要求他再作考慮，並被質問是否仍然有從事危害國家安全的活動所以遲疑。