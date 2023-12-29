鍾翰林違監管令赴英尋政治庇護　懲教署：已發召回令及通緝冀回頭是岸 (更新)

【16:40更新】新增懲教署記者會內容

已解散的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林今(29日)在社交網站表示，在英國時間星期三(27日)晚到達當地，尋找政治庇護，並坦言相信在「可預見的將來，也不可能再次回到香港這個家」，感到心情沉重。他又說，在今年出獄後，懲教署對他有一年的監管令，期間曾被國安人員向他提出到內地「旅遊」，拒絕後被國安人員質問是否仍有從事危害國家安全的活動所以遲疑。

懲教署下午舉行記者會，懲教署副署長(更生及管理)梁建業指，懲教署對他公然違反監管令予以嚴厲譴責，已發出召回令，並聯絡其他執法部門依法通緝，又呼籲他回頭是岸。梁建業又指，監管令原意為更生人士能重投社會，指鍾翰林謊稱到日本旅遊，破壞與監管者之間的誠信。他又指，鍾翰林並無出入境限制，惟按監管令需就行蹤通知署方。