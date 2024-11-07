鏞記酒家推照護食餐單 馳名燒鵝變軟餐

近來坊間開始出現軟餐，讓吞嚥困難的老友記亦能享受滋味，而他們的「菜單」亦將進一步擴大！知名酒家「鏞記酒家」將於12月1日起推出以8款老字號菜式改造而成軟餐，當中更有馳名的燒鵝，市民即日起可致電預訂。負責人表示，推出軟餐未必有助增加生意，但相信可有助推動香港軟餐文化，老友記可以食得有尊嚴。
鏞記酒家今年適逢82周年，出一系列關愛社會福利及環境項目；其中參與了香港社會服務聯會(社聯)「照護食種子餐廳」計劃，推出按照國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI) 要求的小菜餐單「照護食」。菜式將於12月1日正式推出，並於今日起接受預定，顧客須在用餐前一天致電預訂。
餐單中有8款「照護食」菜式，包括帶子大良炒鮮奶($320/例)、豉蒜涼瓜牛冧肉($280/例)、懷舊香滑芝麻糕($60/3件)等，另外酒家的招牌菜亦會正宗炭燒燒鵝牌($400/隻)亦被做成軟餐，供吞嚥困難的老友記品嚐。
軟餐的需求水漲船高
鏞記酒家財務總監甘蕎因表示，8款軟餐均是比較「入屋」、鏞記熱賣的菜式，且制成軟餐後容易符合IDDSI要求。她坦言推出軟餐未必有助鏞記增加生意，但鏞記盼為咀嚼及吞嚥困難人士及長者提供美味而有尊嚴的飲食，並為幫助推動香港軟餐文化。
香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，現時香港85歲以上長者有20萬人，20年後更會達70萬，故社會對軟餐的需求會水漲船高。他表示，傳統餐廳在食譜上有包袱，感激鏞記酒家願在菜式上作出新嘗試，希望未來能夠有更多食肆 願意 推出軟餐。