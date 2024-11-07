鏞記酒家推照護食餐單 馳名燒鵝變軟餐

近來坊間開始出現軟餐，讓吞嚥困難的老友記亦能享受滋味，而他們的「菜單」亦將進一步擴大！知名酒家「鏞記酒家」將於12月1日起推出以8款老字號菜式改造而成軟餐，當中更有馳名的燒鵝，市民即日起可致電預訂。負責人表示，推出軟餐未必有助增加生意，但相信可有助推動香港軟餐文化，老友記可以食得有尊嚴。

鏞記酒家今年適逢82周年，出一系列關愛社會福利及環境項目；其中參與了香港社會服務聯會(社聯)「照護食種子餐廳」計劃，推出按照國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI) 要求的小菜餐單「照護食」。菜式將於12月1日正式推出，並於今日起接受預定，顧客須在用餐前一天致電預訂。