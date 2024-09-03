鐘表時尚玩樂新體驗 公眾免費入場

香港貿發局香港鐘表展及國際名表薈萃，於9月3至7日在香港會議展覽中心舉行，當中國際名表薈萃呈獻130多個國際品牌，更首度全期同時開放予業內及公眾人士入場，為業界打造譽滿全球的年度盛事。

立即登記免費入場：

多項公眾活動及幸運大抽獎

國際名表薈萃首度全面開放予公眾免費入場參觀，讓表迷及時尚達人可以欣賞製表工藝及購買心頭好。大會亦舉辦多項精彩活動，包括 CK engraving 創辦人及香港金屬雕刻藝術家師卡路士Carlos Koo (古天祥) ）即場示範表演手表雕刻藝術；鐘表潮人陳啟成及高思敏分享跨越年齡界別的奢華腕表消費模式及從多角度探討如何選購、保養和收藏奢華腕表作保值工具的看法；以及ANPASSA創辦人及製表師程思遠主持的腕表工藝工作坊等。同時邀請多位名人參與名表匯演及發佈會，包括剛代表香港出戰奧運的乒乓球運動員杜凱琹和黃鎮廷、知名資深練馬師方嘉柏、藝人趙慧珊等。入場人士亦可參加「幸運大抽獎」，並於「競投精明眼」環節有機會以一折起的價錢，競投心儀腕表。

此外，大會於9月4至7日在會展同場舉行CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），匯聚各地時裝品牌及設計師系列，締造協同效應。入場人士可同時參觀鐘表及時裝品牌的最新產品。