鐘錶公司疑無註冊下進行逾12萬元交易 海關拘捕董事

香港海關昨日（17日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度（制度）下並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行了12萬以上港元的現金交易，並拘捕該公司的董事。案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。



根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。