鐵路博物館添打卡新館藏 47年歷史柴油電動機車榮休

香港鐵路歷史悠久，不同型號的列車隨世代更迭，當中部分進駐博物館「榮休」，在歷史長廊記下一筆。香港鐵路博物館迎來全新成員，投入服務近半世紀的60號柴油電動機車「喬沛德號（Peter Quick）」年前退役，近日經復修後，即日起供市民和遊客參觀、打卡。有駕駛該車近40年的車長表示，對機車退役感到傷感，但希望「拍檔」落戶博物館後，能喚起大眾對鐵路文物的關注。另外，館內同設「築載人物情─舊大埔墟火車站110周年」圖片展覽，展示舊大埔墟火車站110年的人和事。

60號機車是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一，自1974年起一直於東鐵綫服役；惟1983年九廣鐵路全面電氣化後，60號機車便退出載客行列，作牽引貨卡和工程車之用。它服務香港近半個世紀，見證了中港貨運鐵路發展的黃金時代，至2021年正式退役。香港鐵路博物館其後獲捐贈60號機車作永久收藏及展示，並由康文署文物修復辦事處協助監督修復工作。

康文署長劉明光出席列車移交儀式時表示，60號柴油電動號機車在本港列車客貨運歷史有重要地位，見證香港經濟篷勃發展；今次增添該列車成為文物，相信可以增加市民對本地鐵路歷史發展的興趣。他又指，館方將推出「智博行」手機應用程式，給予市民最好的參觀體驗，希望與市民共同回顧本港鐵路運輸的變遷發展。

前車長︰拖「牲口卡」惹鐵路沿線居民討厭

60號機車前車長高德添及張信泉均於1983年入職，駕駛機車近40年，經歷了不少難忘有趣的時刻。張信泉笑言，機車有時令沿線居民「神憎鬼厭」，因拖「牲口卡」(運送豬隻、魚類等牲畜)到何文田卸貨時，其發出的聲響和氣味令人難受；至上水屠房在2000年落成後，情況有很大改善。

另一位車長高德添憶述，車廂早期沒有空調，夏天時車頭溫度可高達攝氏45度，惟只有很細的風扇為車長降溫。但晚上駕車到新界，當時仍屬「荒山野嶺」環境，寒冬溫度可出現零下2度，車長要在車頭位置走來走去取暖。有苦亦有樂，高德添指，工作的快樂泉源是把乘客安全送到目的地的滿足感，「聽到多謝司機、拜拜，我就會好開心！」面對「拍檔」退役，高德添坦言有點傷感，但眼見它復修後「靚咗好多」，亦感到很高興。他希望拍檔在博物館展出，可喚起大眾對鐵路文物的關注

復修工作還原顏色最困難

被問到60號機車復修工作的最大挑戰，文物修復辦事處館長(立體文物)謝志遠稱，60號機車變成載貨列車時，有紅、藍、黃、黑甚至其他不同顏色，當中藍色的對色工作最為困難；因車身顏色經日曬雨淋而脫落或變色；團隊花費了很多時間才能在車後面的位置找到最準確顏色，並透過儀器協助，經過多次測試後重現原本的色彩。謝志遠表示，市民在參觀時，可輕輕觸摸和聞聞油漆味。