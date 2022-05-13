鐵路新篇｜東鐵綫紅磡站換新角色 新商戶200萬裝修投信心票

東鐵綫過海段周日通車，特首林鄭月娥明早會於新建的會展站主持東鐵綫過海段通車儀式，下周起市民多了一個過海選擇，同時有傳城際直通車或永久停駛。紅磡站交通樞紐角色或將「引退」，人流或大減，過海巴士或站內商舖多少受到影響。但不少在紅隧口轉巴士過海的乘客表示，點對點的巴士仍有吸引力，「目的地為本」下依然寧願港鐵轉巴士。至於站內消費，有市民則稱經過商舖「睇啱都會買」，更有商戶投下信心一票，選在此間在紅磡站開辦首間進駐鐵路網分店。

文：徐炯晞 圖：蘇文傑、鍾式明

紅磡站過去除東鐵綫終點站，亦是城際直通車總站，站內設不少商舖，供市民購買日常用品，亦供旅客最後血拼機會；港鐵跨海段通車，該站人流將大減，居港島、平常乘巴士轉東鐵上班的陳先生坦言通車後「唔會再轉巴士」，稱一程過海「方便啲；唔使塞紅隧」，至於站內購物，他則指即使在此轉乘巴士，也不會經過商店或餐廳樓層，故通車沒有影響他的消費習慣。

吳小姐則指，過海首選隧巴，但也要視乎目的地，若目的地較近港鐵站，則會選鐵路，而坐港鐵經過車站也會「行下商舖，睇下嘢」。

另一位陳先生亦表示，巴士較港鐵站「上上落落行少啲」，只要巴士維持點對點優勢，仍會續乘隧巴，並提及轉車若經過商舖也會「買下嘢」。他同意紅磡站「靜過以前」，又可能會「無咗直通車」，指高鐵通車後已估計直通車會較少人選乘，料不符成本效益下「點都要cut」，形容是時代變遷正常不過。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，食品店「蛋撻王」則視通車為「旺場」契機，2周後於紅磡站將有第20間兼首間鐵路站分店，斥資200萬元裝修2個月，目前已大致完成，為開業作最後準備。市場推廣及設計部黎詠斌表示，紅磡站仍然是東鐵及屯馬綫的轉車站，亦可轉乘巴士或小巴至紅磡區或其他地方，附近也有住宅區，不小上下班打工仔冀「快快趣趣買熱焫焫蛋撻回家享用」；隨疫情放緩紅館重辦演唱會，有信心通車後帶來更多顧客。

就近期傳出直通車可能停運，她坦言並非預期內，當初也有考慮直通車乘客，吸引他們把香港地道小食蛋撻帶返內地，不過她指出，東鐵綫本身也接駁羅湖/落馬洲口岸，近日又傳出有可能北延，相信有同樣的效果。

至於站內有不少吉舖，她稱據了解將陸續有商舖進駐，包括同樣賣食物的商戶。她補充，目前較多吉舖，相信與港鐵為通車準備的翻新工程有關。她舉例，港鐵站對站內商店有極高標準規範，包括現場爐具及物料均使用合乎國際認可安全證書及達至最嚴格標準，設備必須合乎食環署，機電工程署、消防處及港鐵的要求。為吸引乘客「更上一層樓」，開業首周傍晚6時至8時，推出蛋撻買2送1優惠吸客。

就紅磡站內商舖出租情況，港鐵回覆查詢表示，一直密切留意市場及乘客需求的變化，適時提升車站的商舖組合及調整租務策略，務求為乘客提供多元化及更方便的服務，照顧不同需要。現時紅磡站共有約40個商舖鋪位，其中大部分已租出為乘客提供餐飲及零售等不同服務。紅磡站一直是重要的鐵路轉綫樞紐，去年屯馬綫全綫通車後，車站已引入新商戶配合乘客需求；而隨著東鐵綫過海段開通在即，紅磡站的布局、環境及設施亦會相應提升。港鐵將繼續密切留意紅磡站的客流以及乘客需求的轉變，檢視商舖組合，為乘客提供方便的服務。

百年東鐵歷史性過海，特首林鄭月娥明天上午11時將於會展站大堂層舉行過海段通車儀式。立法會主席梁君彥、運輸及房屋局長陳帆等亦會出席。