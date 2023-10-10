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2023-10-10 19:51:05

鐵路警區據報明年初解散　400警調地面巡邏紓人手荒　警方：不評論個別消息

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有報道指，警方擬最快明年初解散有38年歷史的鐵路警區。(資料圖片／鍾式明攝)

有報道指，警方擬最快明年初解散有38年歷史的鐵路警區。(資料圖片／鍾式明攝)

【19:51更新】加入警隊回覆

警隊鐵路警區有38年歷史，《明報》今日(10日)引述消息報道稱，警方擬最快明年初解散鐵路警區，近400名警員將調至地面各警區協助前線巡邏，原有鐵路警區巡邏任務則計劃由各港鐵站所在的地面警區，調配機動部隊及衝鋒隊兼顧。《am730》翻查警察年報，鐵路警區2018年底至2022年底的警員數字，分別為457人、459人、536人、538人及485人。警方回覆《am730》指，現時鐵路警區共有約375名警務人員，較去年年底人數減少110人，下跌23%；若對比2021年底的538人，警員人數更減少163人，跌幅達30%。

鐵路警區首9個月錄逾千罪案

對於有關擬解散鐵路警區的報道，警方不評論個別消息，並表示警隊有一套行之有效的資源調配策略，如有涉及公眾的資源調配，會適時將細節向公眾公布。《明報》引述消息指，警隊管理層有見鐵路警區罪案數字相對其他警區低，加上地面各警區人手緊絀，一年前已探討解散鐵路警區，由於細節有待決定，故推遲至最快明年初實行。消息又稱，原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊，早前已併入反恐特勤隊。

不過，鐵路警區警力近年減少，錄得的罪案數字卻有上升趨勢。警方回覆指，2020年至2022年鐵路警區罪案數字分別為905宗、1,093宗和1,098宗，而今年首9個月，已錄得1,026宗罪案。警方又稱，警隊一直致力靈活調配資源，持續優化行動部署，任何資源的重新調配均會經過深思熟慮及反覆研究，並會與相關持份者密切溝通。

報道同時引述消息指，原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊，早前已併入反恐特勤隊。(資料圖片／鍾式明攝)

報道同時引述消息指，原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊，早前已併入反恐特勤隊。(資料圖片／鍾式明攝)

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有前線警質疑決定　「反恐具一定角色」

報道引述有前線警員質疑決定，指鐵路警區在反恐上具一定角色，且警員駐守港鐵站「予乘客安全感」，又指地面警員兼顧巡邏港鐵範圍並不合適，因不及原鐵路警區警員熟悉站內環境，又認為紓各警區人手有限。部分鐵路警區警員擔心被調配到地面後工作量大增，計劃提早退休。

立法會交通事務委員會委員、九鐵前主席田北辰在報道稱，港鐵網絡不斷擴建，料罪案更頻密發生，發生盜竊及打鬥等時則需警方執法，若負責鐵路安全的警員減少，「將很麻煩」。

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