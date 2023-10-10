鐵路警區據報明年初解散　400警調地面巡邏紓人手荒　警方：不評論個別消息

【19:51更新】加入警隊回覆

警隊鐵路警區有38年歷史，《明報》今日(10日)引述消息報道稱，警方擬最快明年初解散鐵路警區，近400名警員將調至地面各警區協助前線巡邏，原有鐵路警區巡邏任務則計劃由各港鐵站所在的地面警區，調配機動部隊及衝鋒隊兼顧。《am730》翻查警察年報，鐵路警區2018年底至2022年底的警員數字，分別為457人、459人、536人、538人及485人。警方回覆《am730》指，現時鐵路警區共有約375名警務人員，較去年年底人數減少110人，下跌23%；若對比2021年底的538人，警員人數更減少163人，跌幅達30%。

鐵路警區首9個月錄逾千罪案

對於有關擬解散鐵路警區的報道，警方不評論個別消息，並表示警隊有一套行之有效的資源調配策略，如有涉及公眾的資源調配，會適時將細節向公眾公布。《明報》引述消息指，警隊管理層有見鐵路警區罪案數字相對其他警區低，加上地面各警區人手緊絀，一年前已探討解散鐵路警區，由於細節有待決定，故推遲至最快明年初實行。消息又稱，原隸屬鐵路警區、專責反恐的鐵路應變部隊，早前已併入反恐特勤隊。

不過，鐵路警區警力近年減少，錄得的罪案數字卻有上升趨勢。警方回覆指，2020年至2022年鐵路警區罪案數字分別為905宗、1,093宗和1,098宗，而今年首9個月，已錄得1,026宗罪案。警方又稱，警隊一直致力靈活調配資源，持續優化行動部署，任何資源的重新調配均會經過深思熟慮及反覆研究，並會與相關持份者密切溝通。