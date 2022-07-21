鐵路迷羅同學獲恒大新傳取錄 港大附屬學院發6500取錄通知

DSE放榜「有人歡喜有人愁」，自資院校或其他副學位等課程是出路。其中恒生大學校長何順文表示，今年收生情況滿意，雖然考生減少，但報名人數不減，總申請人不少於3,000名，當中包括「真的很興奮」鐵路迷羅同學，獲恒大新聞及傳播學系取錄，稱對新聞業感興趣，亦常受訪增加對行業了解，冀未來從事電視新聞。他不願透露成績，形容「忘記過去，努力面前」。

另一「通往羅馬的大路」、香港大學附屬學院表示，截至昨午5時，錄1.45萬人報讀，較去年升18%。該院亦已發出6,500個取錄通知，料最終六至七成學生入讀。該院指，護理學、工商管理及社會科學副學士為最受歡迎科目。考得14分的吳同學(圓圖)指成績較預期好，但至今未有任何院校的取錄通知，因此到港大附屬學院查詢心儀的英文副學士課程，冀「買個保險」。

VTC職訓局方面，「VTC統一收生計劃」繼續網上舉行，院校亦開放予學生及家長報讀心儀課程。VTC表示，昨開放系統後，首小時約有2.3萬人到訪網站，與去年相若。新申請人及沒有「正式取錄」申請人25日前，可登入平台或親臨VTC各院校報讀心儀課程，透過「VTC中六入學申請平台」及電郵獲知取錄結果。所有獲派學位學生，須於7月25日中午12時前網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。

考生如果想修改大學聯招志願，可以周六(23日)前在網上修改，遴選結果下月10日會公布。另外，學友社「放榜輔導熱線25033399」昨放榜日早上10時至下午6時，收到逾300宗求助個案，最多為聯招選科及策略(42%)、非聯招自資副學位課程(40%)及聯招課程(38%)有關的查詢。輔導顧問吳寶城指，要善用最後改選機會，不應以過往收生成績為唯一依據，應綜合考慮科目計分比重、競爭人數、面試安排等因素。