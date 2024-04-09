鑄造黃金零件再裝圖走私日本 海關檢8400萬元黃金拘一漢

私梟走私方法層出不窮，有不法集團將黃金熔成液態，倒入模具製成空氣壓縮機的摩打芯及泵內齒輪，並鍍上鋼色塗料後，重新裝篏回機器內，擬由香港空運到日本，但相關壓縮機經過海關X光機則無所遁形。海關偵破有紀錄以來最大宗黃金走私案，檢獲146公斤，市值約8,400萬元，若成功偷運到日本，料逃稅840萬元，拘捕一名報稱公司董事的31男歲男子。 海關機場科人員在3月27日在香港國際機場海關驗貨場，經風險評估檢查一個準備出口往日本，報稱載有兩個空氣壓縮機的空運貨物，共重775公斤。機器表面新淨，無明顯改裝痕跡，經X光影像顯示機器部分位置密度相當高。

關員感事有可疑開箱並拆開空氣壓縮機的外殼，作進一步檢查發現內部結構複雜，有不同部件。關員鎖定密度最高的摩打先檢查，發現摩打軸芯被線圈包圍，有膠紙捆綁，與一般摩打有異；取出摩打軸芯，發現金屬作兩側亦有不尋常膠水跡，關員以硬物輕敲便出現凹痕，於是刮走金屬上的銀色油漆，即發現底層呈金色。經進一步檢查發現，該部空氣壓縮機內泵的齒輪疑亦是以黃金鑄造；另一部空氣壓縮機亦有類似情況。 海關最終在空氣壓縮機檢獲146公斤懷疑黃金，市值約8,400萬元，海關有組織罪案調查科接手調查，4月3日在紅磡拘捕一名報稱公司董事的31歲男子。海關初步調查後不排除有人開設沒有實質業務的公司，再委託物流公司由香港空運涉案貨物往日本，企圖逃避當地約840萬港元的稅款。