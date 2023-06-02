熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-06-02 22:40:00

鑽石山荷里活廣場斬人案增至2死　閉路電視片段揭行兇過程 (持續更新)

分享：
鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，現場遺下一堆染血紙巾。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，有趕至的警員身穿防刺背心和手持盾牌。(本報記者攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案。(本報記者攝)

【22:40更新】鑽石山荷里活廣場今日(2日)發生斬人案，最終釀成2死！現場消息指，一名26歲女子首先不治，同行的另一名22歲女子其後亦告不治，39歲疑兇則被趕至的警員當場制服和拘捕。

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝)

事發今日下午5時許，兩名女子在荷里活廣場3樓行街期間，突遭一名光頭男子持利刀追斬，現場遺有大灘血跡及一些染血衣物。有途人即場為女傷者施以心外壓急救，其後由救護人員接手救治。

慎入！圖片或造成不安

鑽石山荷里活廣場斬人案　2男女雙雙中刀重創昏迷 鑽石山荷里活廣場斬人案　2男女雙雙中刀重創昏迷 鑽石山荷里活廣場斬人案　2男女雙雙中刀重創昏迷

閉路電視片段揭行兇過程

閉路電視片段顯示，兩名身穿深色衣物的女子，在商場行街期間，一名身穿白衣的男子，突從後持刀「捅」向一名女子背部，同行女子極力阻止，並將受傷女子拖走，路上留有一條血路。白衣男子追前，將受傷女子按在地上繼續施襲，同行女子曾上前用腳踢開白衣男子，惟被對方用刀刺傷。影片末段，見到白衣男子持刀衝向該名同行女子。

鑽石山荷里活廣場斬人案，釀成2死。

鑽石山荷里活廣場斬人案，釀成2死。(網上圖片)

男子持利刀將女子按在地上

另外，網上流傳一張圖片見到，該名持刀男子一手將該名同行女子按在地上，另一手則舉起利刀準備刺向她。

香港紅十字會心理支援服務已經與商場了解商戶及附近居民的需要，並會按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊。

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務 

  • 熱線：5164 5040 
  • 6月3日及6月4日
  • 上午10時至下午6時
  • Whatsapp: 5164 5040（發短訊以預約服務） 
  • Telegram: @hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務） 
  • 網上登記：http://link.redcross.org.hk/pssreservation  
香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務 香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受