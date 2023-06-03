鑽石山荷里活廣場斬人案｜疑兇有精神病紀錄 需定期覆診 無證據顯示與兩名死者認識

鑽石山荷里活廣場昨日(2日)發生斬人案，最終釀成2死！兩名死者分別是26歲及22歲女子，39歲疑兇則被趕至的警員當場制服和拘捕。警方於凌晨零時交代案情，東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，昨日下午約5時15分，警方接獲多名市民報案，指荷里活廣場3樓發生襲擊案，警員於4分鐘內趕到現場，發現兩名女傷者及疑兇，還有一把長約12吋、染有血跡的刀，兩名女傷者身上有多處刀傷及大量出血，警員隨即將疑兇制服，而兩名女傷者則被送入聯合醫院搶救，可惜分別於6時06分及6時47分證實不治。

疑兇徘徊數分鐘後行兇

警方經過初步調查及翻查閉路電視，認為暫時無證據顯示兩名死者與疑兇認識。而疑兇是一名39歲本地男子，無業，與家人同住，有精神病紀錄，需要定期覆診。他昨日大約5時單獨進入鑽石山荷里活廣場，到一家店舖購買利刀後，在商場內徘徊數分鐘，之後在3樓向兩名受害人施襲。警方正繼續調查兇徒與兩名死者的關係。

鍾麗詒表示，警方將循多角度調查，包括翻查閉路電視，以及調查死者和疑兇的背景，案件現交由東九龍總區重案組第一隊跟進，她呼籲市民若有消息提供，請致電3661 0095或5975 1031與警方聯絡。