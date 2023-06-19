鑽石山荷里活廣場斬人案｜疑兇有覆診一直遵指引　醫衞局：從無否認精神健康服務人手不足

本港近期多宗暴力案件引起社會關注精神健康支援服務，政府之後提出10項加強精神康復的支援措施。立法會衞生事務委員會今日(19日)特別會議，討論為有精神健康需要人士提供治療和支援服務。醫務衛生局副局長李夏茵稱，鑽石山荷里活廣場謀殺案的精神病患人士有遵從相關指引、接受所有覆診和有接受社區支援服務跟進，因此從記錄看來相信不涉及人手不足導致照顧上有疏忽。她指，從目前已掌握的資料相信案件屬毫無先兆的偶發事件。
擬夥「關愛隊」尋社區隱蔽個案
選委界江玉歡表示，政府早前提出的10項加強精神康復支援措施，不少已在2017年發表的《精神健康檢討委員會報告》提出，而疫情後社會出現很多隱蔽的精神病患者，關注10項建議措施如何協助找出有關個案。李夏茵回應稱，檢討報告各項建議必須按先後次序處理，部分已經推出計劃和跟進。她續說，政府一直都很擔心隱蔽個案，當局盼多與社區持分者合作支援隱蔽家庭，包括18區「關愛隊」。
多名議員質疑人手問題
社福界狄志遠指，社福和醫療界一向批評精神健康人力和資源持續不足，關注在人手不足的情況下，如何在今年第四季落實醫管局個案經理與嚴重精神病患者比例降至1比40的目標。工聯會鄧家彪問到醫管局精神科醫生、社康護士編制和實制空缺等數字，以及因應政府提出的10項新措施要增加多少人手。自由黨邵家輝亦質疑人手問題，「香港你點會話畀我聽人力夠？」
醫管局行政總裁高拔陞表示，過去10年一直有增加精神科醫生和社康護士的人手，現時共有381名精神科醫生，不過去年精神科醫生離職率達9.7%、精神科護士離職率維持8.3%的高水平。他又指除護士之外，職業治療師和社工都可出任個案經理，醫管局會在內部優先調撥人手應付個案經理與精神病患者比例的需求。李夏茵回應稱，政府從來沒有否認整體人手不足，否則不會把個案經理比例降至1比40列為首項措施。