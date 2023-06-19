鑽石山荷里活廣場斬人案｜疑兇有覆診一直遵指引　醫衞局：從無否認精神健康服務人手不足

本港近期多宗暴力案件引起社會關注精神健康支援服務，政府之後提出10項加強精神康復的支援措施。立法會衞生事務委員會今日(19日)特別會議，討論為有精神健康需要人士提供治療和支援服務。醫務衛生局副局長李夏茵稱，鑽石山荷里活廣場謀殺案的精神病患人士有遵從相關指引、接受所有覆診和有接受社區支援服務跟進，因此從記錄看來相信不涉及人手不足導致照顧上有疏忽。她指，從目前已掌握的資料相信案件屬毫無先兆的偶發事件。

擬夥「關愛隊」尋社區隱蔽個案

選委界江玉歡表示，政府早前提出的10項加強精神康復支援措施，不少已在2017年發表的《精神健康檢討委員會報告》提出，而疫情後社會出現很多隱蔽的精神病患者，關注10項建議措施如何協助找出有關個案。李夏茵回應稱，檢討報告各項建議必須按先後次序處理，部分已經推出計劃和跟進。她續說，政府一直都很擔心隱蔽個案，當局盼多與社區持分者合作支援隱蔽家庭，包括18區「關愛隊」。