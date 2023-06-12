鑽石山荷里活廣場斬人案｜醫管局欲增加人手支援嚴重精神病患 李夏茵：謀殺案與資源不足無關

政府推出10項措施加強精神健康支援，包括個案經理與嚴重精神病患者的比例優化至不少於1:40。醫務衞生局副局長李夏茵今早（12日）接受電台訪問時被問到，2017年的精神健康檢討報告已建議於3至5年間提升有關比例至1:40，為何仍未達標，李夏茵說，醫管局的人手「進進出出」，近年有很多人離開，相關比例曾達到1:40，但其後又增加，將來能否做到要視乎人手。但她強調曾與醫管局商討，醫管局有信心在第四季達致比例不超過1:40。



李夏茵表示，鑽石山持刀謀殺案事件與資源人手及跟進不足無關，她認同如能增加人手，相信有助支援嚴重精神病患人士。對於本港目前只有400多名精神科醫生，與世衞建議的700個有差別，李夏茵說國際指標是否有用，要視乎當地本身情況，又說公私營精神科醫生現時已有合作，可探討是否再加強合作，包括家庭醫生協助處理輕症。

先導計劃仍在研究階段 尚未落實細節

對於有報道指，當局最快下月推出先導計劃支援市民做精神健康評估，李夏茵說先導計劃仍在研究階段，未落實到細節。她指出，康健中心的角色是基層醫療的樞紐，為社區資源提供接駁，當局希望為市民提供精神健康評估，再根據評估，與地區團體合作及跟進，分流去不同地方，例如輕度精神問題會轉介至社署地區服務單位，當局期望可盡快落實這個模式。不過，李夏茵表示，並非每個家庭醫生都受過相關的精神健康培訓，因此需要加強培訓，提升能力。