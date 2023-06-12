鑽石山荷里活廣場斬人案｜陳友凱駁斥案件不涉資源不足說法　再批精神支援措施「虛」

鑽石山荷里活廣場謀殺案震驚全港，並令社區精神健康議題再次引起關注。惟醫務衞生局副局長李夏茵今早（12日）在港台節目中稱，不同意鑽石山持刀謀殺案，與資源人手及跟進不足有關，僅指如能增加人手，相信有助支援嚴重精神病患人士。
陳友凱：10項措施很「虛」
對於李夏茵相關的說法，精神健康諮詢委員會委員陳友凱則表明不認同。陳友凱透露，本港精神健康醫療長期人手不足，精神科醫生只有幾分鐘見一個病人，如果每次都有較長時間傾談，不會觀察不到病人有問題的蛛絲馬跡。陳友凱指，政府目前所推的10項措施很「虛」，不夠具體。他強調，人手是根源問題，如未能增加人手，擔心很大機會社區精神健康支援原地踏步，壓力亦會推在前線人員身上。
不過，陳友凱認同優化個案經理的比例，又建議當局可安排精神科醫生，以及家庭醫生在康健中心駐診。對於當局將會檢討有條件釋放機制及社區治療令，陳友凱則稱，檢討有條件釋放機制效果有限，而且要面對病人的人權問題。
中大社工系講師丁惟彬則擔心，收緊釋放機制或適得其反，病人或表面服從，甚至不再去求醫，隱性患者增加，社工更難提供協助，而且亦會增加社會的標籤。他又認為，精神病患者發生傷人事件，可能反映病人與醫生有互信問題，沒有交代真實病況。