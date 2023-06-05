鑽石山荷里活廣場斬人案｜30市民參與情緒支援講座　分享對事件看法感受

鑽石山荷里活廣場上周五(2日)發生謀殺案，部分市民在觀看案發過程影片後感到不安。社會福利署因應事件，今日(5日)晚上在同區鳳德社區中心舉辦情緒支援講座，為因事件受情緒困擾的市民提供輔導和協助。
社工識別有特別需要個案跟進
社署表示，署方臨床心理學家在講座上向30名參加者講解遇上特殊事故而產生情緒困擾的處理方法，協助他們面對是次事件可能引起的心理創傷，並帶領參加者者分享對事件的看法和感受，以及為有需要參加者提供即場輔導。
此外，出席講座的社工亦識別有特別需要的個案，然後作進一步跟進。社署呼籲仍然受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助，有需要市民可隨時致電社署24小時熱線2343 2255求助，熱線會提供電話輔導、支援及轉介服務。
精神健康諮詢委員會周五開會
另外，特首李家超日前要求醫務衞生局盡快召開精神健康諮詢委員會會議，探討如何以更綜合、安全及全面方式，應對本港精神健康有關事宜。當局宣布，諮詢委員會本周五(9日)傍晚將舉行會議討論今次事件，並向政府提供意見，以提升市民的精神健康。
諮詢委員會會議的討論事項，將包括醫管局精神科的服務模式及相關專業的人手、為社區內精神復元人士提供的康復服務和支援，及對照顧者和社會上特定群組的精神健康支援；減低公眾對有精神健康需要人士的誤解，以及應對涉及暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。
此外，諮詢委員會再次呼籲市民毋須對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，並應繼續支持他們，鼓勵他們求助。