鑽石山荷里活廣場斬人案｜30市民參與情緒支援講座　分享對事件看法感受

鑽石山荷里活廣場上周五(2日)發生謀殺案，部分市民在觀看案發過程影片後感到不安。社會福利署因應事件，今日(5日)晚上在同區鳳德社區中心舉辦情緒支援講座，為因事件受情緒困擾的市民提供輔導和協助。

社工識別有特別需要個案跟進

社署表示，署方臨床心理學家在講座上向30名參加者講解遇上特殊事故而產生情緒困擾的處理方法，協助他們面對是次事件可能引起的心理創傷，並帶領參加者者分享對事件的看法和感受，以及為有需要參加者提供即場輔導。

此外，出席講座的社工亦識別有特別需要的個案，然後作進一步跟進。社署呼籲仍然受情緒困擾的市民盡快尋求專業協助，有需要市民可隨時致電社署24小時熱線2343 2255求助，熱線會提供電話輔導、支援及轉介服務。