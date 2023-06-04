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2023-06-04 18:23:25

鑽石山荷里活廣場斬人案｜39歲疑兇被控謀殺周一提堂　廚師輝哥再談自己並不英勇：我真的救不到人

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輝哥今日再度開腔回應當日行為，直言當時十分害怕，「他稍為移近一些我都命懸一線。」(林俊源攝)

輝哥今日再度開腔回應當日行為，直言當時十分害怕，「他稍為移近一些我都命懸一線。」(林俊源攝)

【18:23更新：警方落案控告疑兇兩項謀殺罪】

鑽石山荷里活廣場前日(2日)發生謀殺案，39歲男疑犯今日(4日)被警方暫控兩項謀殺罪，案件明日(5日)上午在觀塘裁判法院提堂。事發一刻不顧個人安危、手持圓櫈上前拍打疑犯頭部的廚師輝哥，今日如常返回案發位置附近的一間酒樓上班。他回憶當刻情形時仍然心有餘悸，因對方手持的利刀長12吋，「我都好驚，他稍為移近一些我都命懸一線」，不過當日一心只想阻止對方，當刻沒有想太多。

提醒市民勿置身險境

輝哥昨日向傳媒稱，形容自己是「傻瓜」、事後被家人責罵不顧危險，他今日再稱希望做了這件「傻事」之後，可以作為一種正能量在社會傳遞開去。不過，他提醒市民切忌把自己置身於險境，「(當時)我背後、前後所有人都冇晒」，惟認為周遭市民害怕和擔心的反應都是應該和合理的。

輝哥事發時僅手持兩張酒樓圓櫈，便上前嘗試阻止疑犯繼續逞兇。(資料圖片／網上片段截圖)

輝哥事發時僅手持兩張酒樓圓櫈，便上前嘗試阻止疑犯繼續逞兇。(資料圖片／網上片段截圖)

稱事後要集中工作

案發後輝哥仍如常上班和工作，他指事後最緊要集中工作，又不同意網民大讚他英勇，「我聽到這個字覺得有一些貶義，其實我真的救不到人。」

輝哥昨日上班前亦表示，自己覺得當時雖然阻止疑犯繼續逞兇，惜兩人最終不治，「我覺得自己係失敗嘅。」根據網上片段，輝哥只手持兩張酒樓圓櫈便上前，直至身穿防刺背心和手持盾牌的警員趕至，便默默地離開現場。

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