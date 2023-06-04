鑽石山荷里活廣場斬人案｜39歲疑兇被控謀殺周一提堂　廚師輝哥再談自己並不英勇：我真的救不到人

【18:23更新：警方落案控告疑兇兩項謀殺罪】

鑽石山荷里活廣場前日(2日)發生謀殺案，39歲男疑犯今日(4日)被警方暫控兩項謀殺罪，案件明日(5日)上午在觀塘裁判法院提堂。事發一刻不顧個人安危、手持圓櫈上前拍打疑犯頭部的廚師輝哥，今日如常返回案發位置附近的一間酒樓上班。他回憶當刻情形時仍然心有餘悸，因對方手持的利刀長12吋，「我都好驚，他稍為移近一些我都命懸一線」，不過當日一心只想阻止對方，當刻沒有想太多。

提醒市民勿置身險境

輝哥昨日向傳媒稱，形容自己是「傻瓜」、事後被家人責罵不顧危險，他今日再稱希望做了這件「傻事」之後，可以作為一種正能量在社會傳遞開去。不過，他提醒市民切忌把自己置身於險境，「(當時)我背後、前後所有人都冇晒」，惟認為周遭市民害怕和擔心的反應都是應該和合理的。