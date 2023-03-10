鑿石屎維修露生銹鋼筋 伊院證無結構問題

伊利沙伯醫院一個男員工更衣室的天花被指有石屎爆裂，現場所見涉及範圍約1呎長、露出生銹鋼筋，附近牆身亦有破損痕跡，院方已圍封涉事位置，以及貼出「危險！請勿接近」告示。

公立醫院連日有意外發生或曝光後，醫管局隨即要求全港43間公院進行詳細檢查。伊利沙伯醫院一處昨有石屎爆裂，露出生銹鋼筋，該院回覆稱由於日前檢查發現該處天花具潛在危險，立即派員鑿開石屎維修；醫管局同日呼籲市民，對拆開結構檢查等工序毋須恐慌。負責全港公立醫院勘察工作的承辦商指，將全力協助醫管局成立的檢討委員會，共同跟進事件。

工程預計一至兩日完成

伊院發言人回覆本報解釋，工程部門前日全面巡查醫院各大樓時，發現涉事更衣室內的天花有潛在風險，遂即時安排維修，昨日所見的情況為工程人員鑿開石屎維修的狀況。該院發言人續稱，有關位置並非臨床區域，工程部門檢視後認為沒有結構問題，但為安全起見已圍封相關位置防止員工經過，工程料一至兩日內完成。

醫管局發言人昨表示，已展開行動檢查公院設施及結構安全，如發現潛在風險會馬上安排維修，又稱工程人員或要鑿開結構或拆除部分構件，以便進一步檢查或維修，呼籲病人、員工及公眾人士毋須恐慌。發言人續說，一些公立醫院的建築物於早年落成啟用，而且日常使用量極高，部分設施或比較殘舊，希望公眾理解。

承辦商：與醫管局共同跟進

另外，醫管局在近期多宗意外曝光、經傳媒連日追問後，始公布全數7個醫院聯網的樓宇勘察工作，均由「富士達建築及工程顧問有限公司」承辦。

「富士達」發言人回覆本報查詢指，過去曾負責青山醫院和葵涌醫院的樓宇勘察工程，對該兩間醫院最近發生的事件深感關注，又表示會全力協助醫管局成立的檢討委員會，共同跟進事件。