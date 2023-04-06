長假首天 逾36萬人離港外遊 逼爆機場 高鐵 港珠澳大橋 旅行社料明年初生意重回疫前

全數防疫措施撤銷後的首個清明節和復活節，打工仔只要今日請假即可連放6日，多個主要出入境管制站昨都擠滿離港的市民。有市民笑言不惜「捱貴機票」，都要把握這6日時光外遊，亦有人選擇乘搭高鐵長途車赴內地觀光，昨大部分長途車即日車票均告售罄。有旅行社表示，今年復活節檔期有約200個旅行團出發，又預料明年初業界生意可重回疫情前水平。



入境處回覆本報查詢指，截至昨晚9時，入境處共錄得約36.3萬出境人次，其中取道羅湖和落馬洲支綫管制站的分別有逾6.6萬和6.3萬人次，港珠澳大橋和高鐵西九龍站亦分別有近5萬和5萬人次，機場則有4.6萬人次。 機場離境大堂昨大清早便擠滿等候辦理登機手續的市民，有市民表示要把握好這6日「長假期」外遊，亦不惜以較高昂價格購買機票。疫情三年來部分港人未曾外遊，有人就笑言已備有足夠「子彈」赴外地消費，同時有市民直言會做足防疫措施，以免外遊期間感染新冠肺炎。由於早上輪候人數眾多，航空公司特別加開櫃位疏導人潮。

高鐵港珠澳大橋人頭湧湧 廣深港高鐵香港段第二次在清明和復活節期間營運，現場昨亦人頭湧湧，不少長途車即日車票已經售罄，有市民組團一行十多人到內地觀光，認為高鐵快捷、方便，也有市民趁假期到內地探親兼旅遊。港珠澳大橋今年也迎來第二個正常通關的復活節，不少人選乘俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士，現場貼出告示指輪候時間一度長達60分鐘。即使成功登上金巴往澳門，「澳門政府實時資訊平台」下午1時許顯示，抵埗後仍要在入境大堂等候約30分鐘辦理入境手續。