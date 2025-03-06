長和再謀世紀大刁！擬沽海外港口套現千五億 分析指交易價驚喜「打咗漂亮一仗」

長和千億巨刁勢創紀錄！長江和記實業(001)周二晚突公布洽售中港以外的港口權益，當中包括近日捲入政治爭議的巴拿馬港口，估計共套現超過190億美元(約1,482億港元)，或為集團歷來最巨額出售交易。雖然長和強調交易純粹商業不涉政治，但美國總統特朗普則擺明車馬將交易推向政治化，指是美國收回巴拿馬運河的積極一步。惟對於投資界而言，長和交易作價不但吸引，且有豪派特別息憧憬，對股價正面，更有基金指其善價而沽是「打咗漂亮一仗」。 長和公布，正與貝萊德、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(統稱貝萊德財團)有145日獨家磋商期，計劃出售和記港口集團80%權益、涉及在23個國家持有的43個港口(不包括任何中港港口)；以及巴拿馬港口90%權益、涉及巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾的港口。

涉巴拿馬港 特朗普：美國重奪運河積極一步 長和聯席董事總經理陸法蘭指，交易是迅速、低調而又具競爭力下進行的成果，由於收到眾多出價與意向書，估值極具吸引力，而且非常符合股東最佳利益。他又強調，交易純粹商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。不過，特朗普周二在國會演說時表示，貝萊德財團收購巴拿馬運河港口的交易，是他努力為美國重新奪回(reclaiming)運河的積極一步；又指其政府「已經開始」(already started)著手獲得連接加勒比海和太平洋的運河控制權。 特朗普早前在總統就職典禮上，聲稱中國控制巴拿馬運河，美國船隻受到不公平對待，誓言要奪回運河。《彭博》昨引述匿名消息指，在特朗普這番言論後，貝萊德主席Larry Fink已致電白宮，透露集團有意收購該兩個港口，並會轉交予美國人手上，令美國毋須以武力就能控制運河。 事實上，外媒普遍以「特朗普勝利」的方向報道今次長和交易，美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)美洲項目主任Ryan Berg指，交易是美國與中國戰略競爭中一次巨大勝利，並希望可因而平息關於運河安全的爭論。



收益相當長和市值 股價飆兩成創1年半高 政治爭論紛紛擾擾，惟投資界則一片歡欣。由於交易潛在帶來的190億美元收益，已相當於長和周二收市後市值，引發投資者昨瘋狂搶貨，長和股價曾飆24.7%，收市報47.1元，仍漲21.9%或8.45元，創1年半高，成交額近54億元，為逾26年來最巨額成交，市值則漲至1,804億元。 雖然長和未有明言套現資金的用途，惟大行普遍預期會回饋股東。摩根大通指，若牽涉政治因素，長和毋須全數出售港口，認為今次是「機會主義交易」(opportunistic deal)，而按長和一貫作風，只要價格合適，任何交易都有可能。該行又指，長和目前淨負債約1,340億元，意味交易完成後將變成淨現金公司，該行估計套現資金主要用作歐洲基建投資，亦認同回購及特別息的可能性，假設以10%至20%收益派特別息，即在本來約6厘股息率上，額外多7至14厘回報。 不過摩通提醒，長和2020年以910億元打包出售歐洲發射塔資產後並沒有派發特別息，而1999年「賣橙」一役後就以10送1紅股回報股東。



憧憬豪派特別息 晨星估有能力派25元 晨星高級股票分析員Dan Baker指，早前估算長和港口業務估值僅105億美元，因此今次交易作價是遠超出市場預期，並估計集團會將大部分收益回饋股東，即有能力派發每股25元的特別股息。 著名基金經理、以立投資管理有限公司董事總經理兼投資總監林少陽表示，長和今次交易價格吸引，是打了漂亮一仗，惟相信昨日的升幅已大部分反映交易溢價，加上旗下基金已持有不少收息股，因而暫時未擬高追長和。但他認同，長和對於有耐性的投資者而言，是具吸引力的投資。