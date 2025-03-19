長和擬售巴拿馬運河業務捱批 李家超︰任何交易須符合法規

長和集團月初公布，擬出售中港以外的港口權益予美國貝萊德牽頭的財團，涉及43個港口，當中包括透過子公司擁有巴拿馬運河兩個主要港口的營運權，預計套現近1,500億港元，長和強調與政治無關。港澳辦和中聯辦近日先後轉載批評交易的評論文章，文章質疑長和計劃出售巴拿馬運河兩端港口等資產並非「普通的商業行為」。

長和擬出售巴拿馬運河港口業務，港澳辦和中聯辦先後轉載文章質疑有否考慮國家利益，行政長官李家超首次回應表示，社會就事件關切和重視，任何交易必須符合法律及規則要求，重申反對外國施壓脅迫。

李家超昨出席行政會議前被問及事件時表示，就事件有三點看法，包括社會就事件有很多議論，反映社會對事件的關切，這些關切是值得重視；特區政府要求外國政府為企業、包括香港企業，提供公平公正環境，反對在國際經貿關係中，使用脅迫或施壓手段；任何交易必須符合法律及規則要求，特區會依法依規處理。

另外，《彭博》引述知情人士指，包括國家市場監督管理總局在內等多個政府機構，按國家高層指示，研究有關交易是否可能危及國家安全或反壟斷違規行為。報道又引述知情人士指，不一定意味之後會採取任何行動，又指這種規模的交易，通常會引起中國或其他國家監管機構的關注。在北京，外交部發言人毛寧在記者會回應提問時，只是重申中方一貫堅決反對利用經濟脅迫，霸道霸凌侵犯損害他國正當權益行為。