長埋啟德機場下的古迹 從龍津石橋看九龍寨城歷史

「龍津」一名 意指城池通往海岸的通道 根據香港歷史研究學者鍾寶賢及高添強向古物古迹辦事處提交的《「龍津橋及其鄰近區域」歷史研究》，「龍津」意思是「聚龍通津」，即是由城池通往河流或海岸的通道。 中國古代建城築署，都會先請堪輿師視察風水，測定龍脈，以龍氣最佳的方位來建城門，目的是「聚龍藏氣」。而「聚龍通津」就是指城門和城門的津樑（即城門前的橋樑），簡稱「龍津」。 龍津橋最初只是一條長200米、闊2.6米的花崗石橋，及至1892年進一步向海伸延，增建一段約80米長的木橋。龍津橋能接駁到「接官亭」（又名「龍津亭」），是迎接派駐九龍寨城衙門官員的地方。 延伸閱讀：九龍城寨還是九龍寨城？

龍津石橋建成 促進九龍城商貿發展 在政治上，龍津石橋成了九龍半島割讓後，中國官員由水路進入九龍城寨的必經通道。由於龍津石橋是當時全港最長和最堅固的石碼頭，能夠讓大型船隻泊岸，九龍城稅關亦以龍津石橋為基地，向有關船隻徵稅。 在社會經濟層面，龍津石橋的落成進一步促進九龍城的商貿發展。早在龍津石橋建成前，九龍寨城外的九龍街已是繁鬧商業區。過去，不少華南的船隻為了避開較為風高浪急的香港島南部，選擇取道九龍灣及鯉魚門等通往外海。這些船隻一般會在九龍灣沿岸中途停泊，補給物資。龍津石橋落成後，附近的營商活動更為蓬勃。 再者，九龍城寨一帶賭檔林立，每日乘船往返香港島和九龍城的賭客不計其數，石橋落成後交通更見便利，連帶附近的茶樓、煙館及各類生活必須品店舖亦生意暢旺。 延伸閱讀：《九龍城寨之圍城》登香港最賣座華語片第二位 票房破億在望？

英軍強佔九龍寨城 逐走中國官兵 演變「三不管」地帶 1898年，中英簽訂《展拓香港界址專條》，界限街以北的九龍半島及新界進一步落入英國殖民管治。在淸廷極力爭取下，九龍寨城仍歸清政府管轄，並可繼續使用龍津石橋碼頭。 不過後來，英國在進佔新界期間遇到鄉民武力抵抗。1899年5月，英方藉詞事件與九龍寨城內的官員有關，以《展拓香港界址專條》內有關九龍寨城的附帶說明「不得與保衛香港之武備有所妨礙」作為依據，派兵佔據九龍寨城，將清朝官兵逐走，關閉九龍海關，自此九龍寨城便無中國官軍駐守。同年12月，英國制定樞密院令，宣布「九龍城為女王陛下香港殖民地之重要組成部分」，並於翌年刊憲。 自此，九龍寨城便成為中英兩國長期爭議的焦點，並開始演變成一處無政府狀態的「三不管」（「港府不敢管，英方不想管，中方不能管」）地帶。 延伸閱讀：九龍寨城清拆 「三不管」地帶寫入香港歷史

城市發展下龍津石橋長埋啟德機場 2008年重見天日 1928 年，港英政府拆卸了部分龍津石橋，在石橋南端築起由鋼筋水泥建成的舊九龍城碼頭。到了1940年代，龍津石橋先後因九龍灣填海及日佔時期啟德機場擴建工程而被淹埋，漸漸為人淡忘。 2008年，土木工程拓展處為啟德發展計劃進行考古磡探時，在前啟德機場北停機坪發現龍津石橋遺址，消失逾半世紀的橋墩及塵封的歷史重新被翻開。 目前龍津石橋保育工程仍在進行。根據資料，龍津石橋遺址將被打造成長約320米、闊30米的保育長廊，連接啟德站廣場及太子道東行人隧道，通往九龍寨城公園。屆時市民將可近距離觀賞這段百年石橋的構件，細味當年歷史。