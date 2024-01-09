長安邨停電 懲罰機制未包小型事故 議員促政府檢討 機電署：密切跟進

青衣一周兩度發生電力故障，日前安長邨停電事故令近400住戶停電1.5小時，機電署昨日與中電開會跟進，並要求中電兩周內提交報告。政府去年公布兩電《管制計劃協議》中期檢討，並引入新的賞罰機制。有立法會議員質疑，新的停電事故懲罰機制未能涵蓋小型事故，促請政府檢討；又質疑中電個別員工或工作馬虎。
本周日早上，青衣長安邨安湄樓的變電站，一條1.1萬伏特的電纜懷疑發生故障，致安湄樓停電約1.5小時，近400住戶受影響，期間有住戶困𨋢至少45分鐘。政府去年公布兩電《管制計劃協議》中期檢討，針對大型斷電事故加入新懲罰制度，中電事故總時數多於1,500萬分鐘，才會觸發新機制，而今次長安邨總事故時數為33,000多分鐘，遠較懲罰門檻低。立法會議員田北辰形容兩個時數是「牛髀同蚊髀」，在新的停電事故罰款機制下，中電中斷供電超過1,500萬分鐘才會被罰款。由於今次並非大範圍停電，擔心日後遇上這類小規模停電，中電都毋須負上責任。
機電署：本月內完成檢查該區電力供應系統
中電昨向機電署報告事故的初步調查資料。中電指，1月1日的事故是由於青衣牙鷹洲街變電站裝設於室外的電纜接駁點發生故障，對電纜接駁點造成損害及引發煙霧。自動保護系統即時隔離故障部分，雖然事故期間沒有發現電力供應中斷，但引致短暫電壓驟降。1月7日的事故是由於青衣長安邨安湄樓的一條11千伏地下電纜的接駁位發生故障，導致安湄樓部分電力供應中斷。
機電署表示，要求中電立即加強檢查該區電力供應系統，目標本月內完成，並檢討全港輸配電系統的維修安排。署方會繼續和中電密切跟進，監察中電採取適當的跟進及改善措施。