長安邨停電 懲罰機制未包小型事故 議員促政府檢討 機電署：密切跟進

青衣一周兩度發生電力故障，日前安長邨停電事故令近400住戶停電1.5小時，機電署昨日與中電開會跟進，並要求中電兩周內提交報告。政府去年公布兩電《管制計劃協議》中期檢討，並引入新的賞罰機制。有立法會議員質疑，新的停電事故懲罰機制未能涵蓋小型事故，促請政府檢討；又質疑中電個別員工或工作馬虎。

本周日早上，青衣長安邨安湄樓的變電站，一條1.1萬伏特的電纜懷疑發生故障，致安湄樓停電約1.5小時，近400住戶受影響，期間有住戶困𨋢至少45分鐘。政府去年公布兩電《管制計劃協議》中期檢討，針對大型斷電事故加入新懲罰制度，中電事故總時數多於1,500萬分鐘，才會觸發新機制，而今次長安邨總事故時數為33,000多分鐘，遠較懲罰門檻低。立法會議員田北辰形容兩個時數是「牛髀同蚊髀」，在新的停電事故罰款機制下，中電中斷供電超過1,500萬分鐘才會被罰款。由於今次並非大範圍停電，擔心日後遇上這類小規模停電，中電都毋須負上責任。