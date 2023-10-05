長期唔夠瞓或致短命 近半港人睡眠不足6小時

睡眠問題困擾不少人，長期「唔夠瞓」或致短命！有調查發現，近八成受訪者自覺「唔夠瞓」，近半人平均睡眠6小時或以下；逾四成半隔日現睡眠問題，64%人不知道睡眠不足會引致短壽風險。專家表示，睡眠問題會影響身體或精神健康，港人睡眠問題不容忽視；市民可以嘗試從作息定時、睡前半小時放低手機等著手。

生活易(ESDlife)於9月網上問卷訪問共694人，結果顯示，近半港人(49%)每天只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天睡眠7至9小時建議。有研究發現，每天睡不足7小時相對於睡滿7小時的成年人，死亡風險女士高出21%，而男士更高出26%。

調查結果亦顯示，睡眠不足會出現專注力不足(52%)、頭痛及頭暈(46%)、容易發脾氣(44%)等身體或情緒問題。分別42%和40%人擔心睡眠不足會導致記憶力衰退、免疫力或抵抗力受損等；35%憂慮增患癌、心臟病等風險。惟高達64%人不知道睡眠不足會引致短命，包括增加罹患心血管疾病、免疫力下降的風險，亦可能引發高血壓及心臟病。

服褪黑素有效助眠

為有覺好瞓，受訪者平均使用2種助眠方法，常見方法包括聽音樂(37%)、深呼吸(25%)、點香薰(20%)及睇電視(18%)。 而受訪者試過的方法中，最多人認為服用褪黑素有效(74%)，其次為聽音樂(72%)及戴眼罩(70%)。但同時發現有受訪者誤解褪黑素的功用，以為可以消除皮膚上的黑斑、美白。

精神科專科醫生李允丰解釋，褪黑素是由腦部松果體自然分泌的睡眠荷爾蒙，有助調節生理時鐘，惟近六成港人每天花6小時或以上使用電子產品，近兩成「斜槓族」更每天用12小時或以上，電子產品的藍光干擾腦部判斷晝夜，並抑制褪黑素分泌。註冊營養師(英國)、香港營養網絡首席顧問營養師Florence補充，睡眠失調人士可多進食雞蛋、杏仁、番茄可補充褪黑素。

改善睡眠生活做起

李允丰指，改善睡眠失調問題，最重要是改變生活習慣。失眠者要改變使用電子產品習慣及多運動，房間亦宜維持約攝氏22度，避免在顯眼處放置時鐘，以免失眠時產生焦慮；若躺在床上20分鐘仍未能入睡，可下床走動分散注意力；又提醒，失眠情況持續逾1個月，就應盡早求醫。