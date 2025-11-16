長期情緒壓迫或致抑鬱與焦慮　研究指逃避或加重負面情緒

不少人皆會理解身體傷害可為人帶來莫大的創傷，卻往往忽視了精神虐待或情緒暴力等非肢體暴力，亦會對受害者造成心理上顯著不適，甚至長遠影響心理健康。香港樹仁大學社會工作學系聯同香港忠僕事奉中心與心理健康會早前進行的一項調查表明，經歷創傷越多者，對人際關係的信任程度愈弱，且負面情緒愈強；而積極應對可促進心理復原。團隊建議加強社區對心理教育與創傷的支援，尤其推動正向應對策略訓練。

研究團隊於8月至10月期間，透過網上問卷進行調查，共收集152份有效答案。當中發現，受訪者不論在18歲前或18歲後經歷人際關係創傷與背叛，均會其對削弱人際關係的信任，且經歷創傷愈多者，負面情緒愈強。其中，研究結果顯示，成年後的人際創傷與「焦慮」呈正相關，亦與「抑鬱」呈顯著影響，代表人際創傷同樣影響着心理健康，而年青組(18至39歲)的抑鬱與焦慮程度最高；60歲或以上長者群體則情緒狀況最穩定。值得留意的是，研究同時發現兒童或青少年時期經歷的人際關係創傷與成年期創傷高度相關，即童年人際關係創傷很大可能會延續至成年，且早期創傷更可能會增加重複創傷的風險。