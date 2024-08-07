長江中心共享辦公室提早退場　長實再出租最平4000元起｜商廈市況

本港近年商業市道有待復甦，甲級寫字樓空置率持續高企。今日(7日)有報道指，長實(港交所：1113)旗下長江集團中心的一層單位，改以共享辦公室模式招租，流動辦公桌的月租由4,000元起，服務式辦公室7,000元起，擁有獨立海景辦公室月租由9,000元起。原來租用的公司是在新加坡成立的「過江龍」共享辦公室營運商The Great Room，惟在承租一年後，便提早接近5年退場。報道指，長實遂利用現有狀況，將共享辦公室重新招租，月租最平由4,000元起。

新加坡「過江龍」僅承租一年 報道指，在新加坡成立的共享辦公室營運商The Great Room，在2022年9月起承租中環長江集團中心45樓全層，面積21,334平方呎，作為香港第二個據點選址，並將全層改裝成旗艦共享辦公室，據了解，當時The Great Room的私人辦公室會籍，以每張辦公桌計算，月租由1萬元起，至於流動辦公桌的每月會籍由3,600元起，虛擬辦公室每月900元起，一日通行證為每日400元。

若以租用面積來估算，當時The Great Room月租料320萬元，呎租約150元，原本租約期長達6年至2028年。然而，該公司僅經營約1年多，便提早接近5年退場，並且未有拆除單位內裝修及設備。 全層叫租降至256萬 仍 未獲承租 報道稱單位業主長實接手後，將該層連裝修叫租288萬元，呎租約135元，重新放出市場，又因應年中市況，將租金降低至約256萬元，呎租約120元，惟仍然未獲承租，最終長實以目前單位裝修及設施，以共享辦公室模式招租。若以月租4,000元起的流動辦公桌計算，較The Great Room兩年前僅高出400元或一成。