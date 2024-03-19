長沙灣九龍工業學校爆學童欺凌 14歲男學生涉襲擊被捕 (有片)

長沙灣有中學懷疑發生學生欺凌事件。網上流傳片段，一名男學生在班房內遭另一名較高大的男同學拳打腳踢，動手男生更向受害人「起飛腳」、抱摔和扯頭髮，並撳頭兼「爆粗」辱罵。據悉，事件在上周五(15日)發生，兩名學生14至15歲，為同班同學，校方已知悉事件及報警。教育局表示，對欺凌一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案。
警：一男學生今日報案情況穩定
警方回覆《am730》表示，今日接獲一名13歲男學生報案指，上周五在長沙灣區的就讀學校內被另一名男童毆打，報案學生事後腰部疼痛往明愛醫院求醫，情況穩定，並無大礙。警方調查後，今晚約9時在深水埗區拘捕一名14歲男童，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」罪，現正被扣留調查，案件正由深水埗警區刑事調第二隊跟進處理中。
據報涉事學生均就讀中二
據了解，涉事學生就讀長沙灣道322至334號九龍工業學校，相關片段中一名男學生「企定定」遭同學猛踢，他撞向枱櫈後失平衝跌倒，惟當事主一度爬起身後，再被對方抱摔「撻生魚」落地，頭部撞向地面。事主其後跪在地上捱罵，再遭對方扯頭髮、撳頭兼「爆粗」辱罵。事主全程未有還擊，而在場其他同學均就手旁觀。該校有學生透露，涉事兩名學生均就讀中二，認為「唔應該打人」，但不清楚事發時間。
校方回應傳媒查詢指，得悉有關事件後，已立即嚴肅跟進，並已於今早報警處理；校方同時已立刻安排訓輔老師及社工，支援受影響學生。教育局回覆《am730》指非常關注事件，在獲悉後已即時向有關學校了解情況。據悉，學校已向警方報案並啟動危機處理小組處理事件。教育局會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援，強調一向採取「零容忍」政策，絕不接受任何形式或原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案。