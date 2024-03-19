長沙灣九龍工業學校爆學童欺凌 14歲男學生涉襲擊被捕 (有片)

長沙灣有中學懷疑發生學生欺凌事件。網上流傳片段，一名男學生在班房內遭另一名較高大的男同學拳打腳踢，動手男生更向受害人「起飛腳」、抱摔和扯頭髮，並撳頭兼「爆粗」辱罵。據悉，事件在上周五(15日)發生，兩名學生14至15歲，為同班同學，校方已知悉事件及報警。教育局表示，對欺凌一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案。

警：一男學生今日報案情況穩定

警方回覆《am730》表示，今日接獲一名13歲男學生報案指，上周五在長沙灣區的就讀學校內被另一名男童毆打，報案學生事後腰部疼痛往明愛醫院求醫，情況穩定，並無大礙。警方調查後，今晚約9時在深水埗區拘捕一名14歲男童，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」罪，現正被扣留調查，案件正由深水埗警區刑事調第二隊跟進處理中。