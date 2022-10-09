長沙灣兼善里/福華街將重建 租戶遭業主加租或迫遷 市建局主動介入協調租務糾紛

市建局去年公布重建長沙灣兼善里/福華街項目，兼善里街坊關注組說，有租戶被迫遷、大幅加租或業主拒絕再為單位維修。關注組6至7月調查404人，一成受訪租客於重建消息公布後被加租，當中一半加租一成以上，有個案被加租五成。不少租客表示因現在有安置的機會，並不會自行搬離單位，變相被迫接受不合理加租。關注組希望市建局支援租客處理租務問題。市建局回應稱，主動介入和協調相關業主及租戶間的糾紛，促成12宗個案達成協議以合理租金續租原來單位。 4個案遭迫遷 不搬要接受不合理加租 調查中，有8個個案被業主迫遷，當中一半以接受不合理加租作為留下條件。關注組指，有遷個案曾尋找市建局協助調解，但相關職員表示不會牽涉租務糾紛，只可為租客申請條例中已有的業主租客體恤支援計劃。 超過一成受訪租客在重建消息公佈後曾遇上屋內結構性維修問題(包括天花剝落、滲水等等)，但公布重建消息後，業主則表示不會再付款做維修。除屋內單位問題，租戶亦反映公共照明系統「燈泡燒了都沒有更換」。

租客︰業主要加租六成 租客阿來：「我喺兼善里住了8年，(一向)同業主關係幾好，業主話我想住幾耐都得。人口凍結前(2021年7月)仲裝修隔離間劏房，問我有無朋友介紹去住。點知2021年9月宣佈人口凍結後，我話想介紹個朋友住，業主就話我知，租約完就要我走，我開初都唔知佢講真定假。之後每次交租佢都提我要自己搵屋，我問佢，我住咁耐都好有感情，可唔可以唔搬走？佢話︰加租$3000到月租$8000囉，咁講即係逼我走啫。我搵市建局幫手，佢地話會說服下業主，但結果都無辦法，反勸我自己搵屋搬，再唔係就承受業主加租。我搵屋都搵左個幾月，價錢又貴條款又差，搬去隔離幾個號碼已經用咗$30,000，真係好無奈。」 另一名租客阿基：「我住咗2年幾時遇到人口凍結，市建局話要重建，我滿心歡喜諗住可以上樓，但好快就由天堂跌落地獄，業主要求我完第三年約後搬走，話要收返自己住。但講真，間屋劏開幾間，有咩可能係自己住？我搵市建局，佢上黎度尺又話搵過業主，但其實阻止唔到業主迫遷，亦都唔保證我繼續有安置。我到而家都好徬徨。」