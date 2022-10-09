長沙灣兼善里/福華街將重建 租戶遭業主加租或迫遷 市建局主動介入協調租務糾紛

市建局去年公布重建長沙灣兼善里/福華街項目，兼善里街坊關注組說，有租戶被迫遷、大幅加租或業主拒絕再為單位維修。關注組6至7月調查404人，一成受訪租客於重建消息公布後被加租，當中一半加租一成以上，有個案被加租五成。不少租客表示因現在有安置的機會，並不會自行搬離單位，變相被迫接受不合理加租。關注組希望市建局支援租客處理租務問題。市建局回應稱，主動介入和協調相關業主及租戶間的糾紛，促成12宗個案達成協議以合理租金續租原來單位。
4個案遭迫遷 不搬要接受不合理加租
調查中，有8個個案被業主迫遷，當中一半以接受不合理加租作為留下條件。關注組指，有遷個案曾尋找市建局協助調解，但相關職員表示不會牽涉租務糾紛，只可為租客申請條例中已有的業主租客體恤支援計劃。
超過一成受訪租客在重建消息公佈後曾遇上屋內結構性維修問題(包括天花剝落、滲水等等)，但公布重建消息後，業主則表示不會再付款做維修。除屋內單位問題，租戶亦反映公共照明系統「燈泡燒了都沒有更換」。
租客︰業主要加租六成
租客阿來：「我喺兼善里住了8年，(一向)同業主關係幾好，業主話我想住幾耐都得。人口凍結前(2021年7月)仲裝修隔離間劏房，問我有無朋友介紹去住。點知2021年9月宣佈人口凍結後，我話想介紹個朋友住，業主就話我知，租約完就要我走，我開初都唔知佢講真定假。之後每次交租佢都提我要自己搵屋，我問佢，我住咁耐都好有感情，可唔可以唔搬走？佢話︰加租$3000到月租$8000囉，咁講即係逼我走啫。我搵市建局幫手，佢地話會說服下業主，但結果都無辦法，反勸我自己搵屋搬，再唔係就承受業主加租。我搵屋都搵左個幾月，價錢又貴條款又差，搬去隔離幾個號碼已經用咗$30,000，真係好無奈。」
另一名租客阿基：「我住咗2年幾時遇到人口凍結，市建局話要重建，我滿心歡喜諗住可以上樓，但好快就由天堂跌落地獄，業主要求我完第三年約後搬走，話要收返自己住。但講真，間屋劏開幾間，有咩可能係自己住？我搵市建局，佢上黎度尺又話搵過業主，但其實阻止唔到業主迫遷，亦都唔保證我繼續有安置。我到而家都好徬徨。」
物業凍結人口調查後再改變佔用情況不會增加賠償津貼
市建局回應稱，公布開展深水埗兼善里/福華街發展項目後，已展開「夥伴同行」探訪計劃，職員組成特別團隊主動家訪，按每個家庭及商戶的個別情況就他們關心的事項，例如該計劃的最新進展和補償安排等作出解說，以釋除他們因重建而引致的疑慮，如有需要，市建局會轉介個別個案予社工隊及有關部門處理。
根據現行的收購準則，市建局會參照受影響物業在凍結人口調查日的佔用情況，向重建項目的業主提出收購建議。市建局已透過項目開展時的簡布會、政策簡章、補償建議信件及由專責職員親身解說等不同途徑，提醒業主不會在凍結人口調查後，改變其物業佔用情況，例如物業現已空置、業主與舊租客或新租客簽訂新租約或將物業收回自用，而獲得更多的津貼。
市建局︰促成12個案合理租金續租原來單位
市建局曾收到部份租客的求助，涉及被所居住單位的業主要求遷出。儘管市建局在完成收購有關單位的業權前，並沒有法定身份處理業主和租客之間的租務事宜，但市建局了解到租客的困難，已採取多項措施，包括主動介入和協調相關業主及租戶間的糾紛，促成12宗個案的租戶與業主達成協議，以合理租金續租原來單位；至於個別最終需要遷出的租戶，如果他們在市建局凍結人口調查前已在單位居住並符合相關資格，市建局會主動透過「住宅租客體恤援助計劃」，在完成收購或由政府收回有關物業並經審核後，向他們發放特別特惠津貼及特別安置安排，有關金額及安置安排與一般市建局重建項目的合資格租戶所獲得的特惠津貼及安置安排相同，盡量減低租戶被業主迫遷而造成的影響。如有需要，市建局亦會將個案轉介至救世軍市區重建社區服務隊，提供進一步支援。