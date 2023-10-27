長沙灣唐樓單位現兩呎長裂痕 屋宇署︰大廈結構無危險

長沙灣永康街一幢唐樓有單位地台出現裂痕，消防到場擔心有潛在危險，即時疏散附近4名居民。屋宇署派人檢查後，認為整體樓宇結構無明顯危險，但相關單位要做臨時支撐，兩戶其後亦返回住所。屋宇署指，上址大廈曾接「強制驗樓通知」，但業主未有履行要求，已安排承建商代辦。

現場為永康街50號唐樓，有住戶昨早11時發現單位地台疑似下陷，於是報警，警方、消防及屋宇署派員到場，發現5樓單位有裂痕。消防疏散4名居民。警方亦一度將永康街近廣成街一段路封閉。

屋宇署派人檢查後，認為整體樓宇結構無明顯危險。屋宇署高級屋宇測量師徐家儉表示，涉事單位永康街50E號5字樓，人員到場視察發現，大廈後座5字樓一個單位的洗手間升高地台與樓板之間有一條闊約兩呎的裂縫，並發現下層4字樓天花出現大規模石屎剝落，並已有一段時間；4樓單位業主聲稱上周完成臨時加固工程，屋宇署檢視目前情況後，認為仍需做臨時支撐和修葺工程。

徐家儉說，事件不涉及沉降，無即時危險，又指洗手間的升高地台是後期加設，「類似劏房升高地台，方便做渠道的那種升高地台」，並非原本結構，與樓宇結構無關，兩個涉事單位亦非劏房。他補充指，署方曾向大廈發出強制驗樓通知，但業主無履行要求，部門已安排承建商處理。

涉事的大廈樓齡65年，樓高5層。有住客指，大廈樓齡大，住戶普遍年紀大；又指過往曾搭棚維修大廈外牆，但不清楚「做咗乜」。